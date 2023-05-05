SANKO Tekstil ‘Beyaz Bayrak’ Kazanan İlk İş Yerleri Arasında

SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu, topluma ve çalışanlara olan sorumluluğun bilinciyle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, “Beyaz Bayrak ile ödüllendirilmek bizim için gurur verici” dedi.

Yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve örnek olan kayıtlı işletmeleri destekleyecek ve bu işletmeleri ayrıştıracak “Beyaz Bayrak” Uygulaması Ödül Töreni, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Bakanlık ve Sendika yetkilileri ile ödül alan firma temsilcileri katıldı.

Türkiye’nin Beyaz Bayrak ödülü alan ilk işletmeleri arasında yer alan SANKO Tekstil İşletmeleri’nin ödülü, TİSK Başkanı Akkol tarafından SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu’na takdim edildi.

Kayıtlı çalışma, primlerin zamanında ödenmesi, iş sağlığı ve güvenliği gibi konuları ön planda tuttuklarının altını çizen Konukoğlu, “Ülkemize, topluma, çevreye ve çalışanlarımıza sorumluluğumuzun bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Her zaman yasalara uygun çalıştıklarını anımsatan Konukoğlu, şunları kaydetti:

“Çalışma arkadaşlarımızın güvenliği ve refahını her zaman ön planda tutuyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde üretime, ihracata ve istihdama katkı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin Beyaz Bayrak ödülüne sahip ilk işletmeleri arasında yer almamıza katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Törende, Beyaz Bayrak ödülü almaya hak kazanan 20 işletmeye ödül verildi.

BEYAZ BAYRAK

İşletmelerin Beyaz Bayrak Ödülü alabilmesi için belirli koşullara sahip olması gerekiyor. Bunlar; kayıtlı istihdam, idari para cezası uygulanmaması, toplu iş sözleşmesi olması, 50 ve üzerinde çalışanı bulunması, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu olmaması, iş sağlığı ve güvenliği koşullarını yerine getirmesi ve işletmede iş kazası yaşanmaması.