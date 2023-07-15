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SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi!

SANKO Üniversitesi’nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi!

SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi!

SANKO Üniversitesi’nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

15 Temmuz 2023 Cumartesi 11:58

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, törende yaptığı konuşmada, “Yüce Türk Milleti, 15 Temmuz’da büyük mücadele, cesaret ve kararlılık ortaya koyarak, vatan toprağının bir karışını bile teslim etmeyeceğini dünyaya bir kez daha gösterdi” dedi.

“Vatanı ve bağımsızlığı uğruna her türlü zulme ve sefalete göğüs germiş, verdikleri destansı mücadele ile tüm dünyaya örnek olmuş bir neslin torunlarıyız” diyen Prof. Dr. Dağlı, şöyle devam etti:

“Atalarımızın bizlere emanet ettiği vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve kalkınması amacıyla aynı milli şuur ile hareket etmeliyiz. Binlerce masum insanın ölmesine neden olan darbe girişimini ve şiddetin her türlüsünü kınıyorum. Allah birlik ve dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin.

15 Temmuz’da vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna kendini siper ederek şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum.”

ÖĞR. GÖR. DİDEM KARAYAKUPOĞLU

SANKO Üniversitesi Türk Dili Birimi Öğr. Gör. Didem Karayakupoğlu ise “15 Temmuz 2016’da Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan işbirlikçilerin darbe girişimini bertaraf ederek çok önemli bir demokrasi zaferine imza atmıştır” ifadelerini kullandı.

Öğr. Gör. Karayakupoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türk milletine çağrısı sonrasında on binlerce insanın sokaklara çıkması ve meydanlarda toplanmasının, darbecilerin amacına ulaşmasını engelleyen demokrasi zaferinin göstergesi olduğunu söyledi.

Öğr. Gör. Karayakupoğlu, “O karanlık gecede vatan ve bayrak uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

SANKO Üniversitesi Anadolu Toplantı Salonunda gerçekleştirilen anma törenine; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu, akademik ve idari kadro katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü filminin izlenmesinin ardından akademik ve idari personele günün anlam ve önemini anlatan bilgilendirme broşürleri dağıtılması ile sona erdi.

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SANKO Üniversitesi’nde 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi!
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