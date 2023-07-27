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Sanko’da Anneler ve Çocuklar Temalı Resim Sergisi

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğr. Üyesi Muhammet Aliyev’in SANKO Sanat Galerisi’nde 7 Temmuz 2023’te açtığı “Anneler ve Çocuklar” temalı resim sergisi devam ediyor.

Sanko’da Anneler ve Çocuklar Temalı Resim Sergisi

Sanko’da Anneler ve Çocuklar Temalı Resim Sergisi

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğr. Üyesi Muhammet Aliyev’in SANKO Sanat Galerisi’nde 7 Temmuz 2023’te açtığı “Anneler ve Çocuklar” temalı resim sergisi devam ediyor.

27 Temmuz 2023 Perşembe 11:24

Anneliğin çok kutsal görev olduğunu ve anne ile çocuk arasında çok özel bağ bulunduğunu anımsatan Dr. Öğr. Üyesi Aliyev, dört yıllık emeği sonucu hazırladığı eserlerinde özellikle bu konuyu işlediğini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Aliyev, eserlerini yaparken çocukluk yıllarını düşünüp annesinin kendisine verdiği emeği, şefkati ve karşılıksız sevgisini hatırlayarak tüm annelere saygı duruşu göstermek istediğine dikkat çekti.

Gaziantepli sanatseverlerin eserlerine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Aliyev, “Gaziantep kültür ve sanata önem veren bir şehir. İnsanlar sanata çok ilgili. Eserlerimi sanatseverler ile buluşturan SANKO Sanat Galerisine şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Aliyev’in yağlı boya tekniği kullandığı çalışmalarından oluşan 44’üncü kişisel sergisinde 35 eser yer alıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Aliyev’in “Anneler ve Çocuklar” temalı resim sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

MUHAMMET ALİYEV

Muhammet Aliyev, 1952 yılında Azerbaycan’ın Bakü kentinde doğdu. Orta öğrenimini Bakü’de tamamlayan Aliyev, 1973 yılında Azim Azimzade Yüksek Ressamlık Okulundan mezun oldu.


1983 yılında St.Petersburg A.İ. Muhina Akademisinin Seramik bölümünden mezun olan ve 2017’de Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisini tamamlayan Aliyev, Sovyet Ressamlar Birliği üyesidir.

1983 yılından bugüne kadar kişisel ve karma birçok sergisi bulunmaktadır. Eserleri Bakü’de Dekoratif Sanatlar Müzesi ve Moskova Doğu Müzesinde sergilenmektedir. Ayrıca eserleri birçok ülkenin koleksiyonerleri tarafından alınmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Aliyev, 2011 yılından beri Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

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Sanko’da Anneler Ve Çocuklar Temalı Resim Sergisi
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