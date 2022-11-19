Bilim insanlarına göre, yaşanan bu olağanüstü hava olaylarının birçoğunun insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğiyle bağlantısı bulunuyor. Son 20 yıllık dönemde olağanüstü hava olayları ile insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının yol açtığı küresel ısınma arasındaki olası korelasyon da giderek güçleniyor. Giderek artan tatlı su ihtiyacının nasıl karşılanması gerektiği konusu ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor. Hali hazırda 800 milyon insan güvenli içme suyu kaynaklarına ulaşamıyor; 2,5 milyar insan ise yeterli arındırmadan yoksun su kaynaklarına sahip. Suyun bu derece önemli olduğu günümüzde, su potansiyeli açısından oldukça zengin olan Kahramanmaraş, gelecekte bir su sıkıntısının yaşanmayacağı sinyallerini veriyor.

Sahip olduğu 24 akarsu, 8 baraj ile su kaynaklarının yanında Kahramanmaraş termal suları ve içmeleri ile de sağlık turizmi açısında çok önemli potansiyel oluşturuyor.

İnsanlığın yaşamını sürdürebilmesi için büyük önem taşıyan çok sayıdaki nehir ve yer altı su kaynaklarının bulunduğu Kahramanmaraş, su potansiyeli açısından Türkiye birinciliği ve dünya üçüncülüğüyle önemli bir hazineyi elinde bulunduruyor.

Su kaynakları açısından önemli bir uygarlık ve ticaret merkezi olan Kahramanmaraş, gelecek açısından umut vaat eden bir kent olarak önemini koruyor.

Anadolu kültür havzalarının önemli buluşma noktalarından biri olan Kahramanmaraş, akarsuları, göletleri, barajları ile suyla iç içe yaşamıyla "Sular şehri Kahramanmaraş" olarak anılmaya devam edecekBilimsel verilere göre Kahramanmaraş; kilometreye düşen su kaynakları bakımından Türkiye'de birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alıyor. Ayrıca, ülkemizin en

önemli su havzalarından biri olan Ceyhan Nehri de Akdeniz'deki su yolculuğuna bu ilden devam ediyor.

Halen 24 akarsu, 8 baraj, 10 sulama göleti, 3 doğal göl ve 1 sulak alanı bünyesinde bulunduran Kahramanmaraş, Türkiye'nin önemli su kaynaklarından birisi olma özelliğini koruyor.

Şehir merkezine 12 kilometre mesafede arka arkaya sıralanan Sır, Kılavuzlu ve Menzelet barajları su sporları yapmak isteyenlerin tercih ettiği yerlerden birisi konumunda. Kahramanmaraş aynı zamanda termal suları ve içmeleri ile de sağlık turizmi açısında potansiyel oluşturuyor. Zeytun kaplıcası, Ekinözü ve Göksun içmeleri yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.