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TEÇ-SEN Kahramanmaraş’ta şubesi basın açıklaması yaptı!

TEÇ-SEN Kahramanmaraş’ta şubesi memur maaşları başta olmak üzere gelir vergisi, 3600 ek gösterge ve memur ikramiye haklarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

TEÇ-SEN Kahramanmaraş’ta şubesi basın açıklaması yaptı!

TEÇ-SEN Kahramanmaraş’ta şubesi basın açıklaması yaptı!

TEÇ-SEN Kahramanmaraş’ta şubesi memur maaşları başta olmak üzere gelir vergisi, 3600 ek gösterge ve memur ikramiye haklarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

13 Ocak 2023 Cuma 10:57

TEÇ-SEN Kahramanmaraş Şube Başkanı Canan Nacar, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Hepinizin bildiği gibi asgari ücret geçtiğimiz günlerde 8500 TL olarak açıklanmıştır. Ülkenin bu ekonomik şartlarında asgari ücretin alım gücü açısından yüksek olmadığını hepimiz bilmekteyiz.

Asgari ücrete yapılan artış sonrası ortalama memur maaşlarına baktığımızda, asgari ücret ile memur maaşlarının neredeyse eşitlendiğini görmekteyiz.

2010 yılında asgari ücret 576 TL iken, ortalama memur maaşı asgari ücretin 3 katıydı. Günümüzde ise yeni açıklanan asgari ücret ile ortalama memur maaşları eşit seviyeye gelmiş, emeklilerin ücretleri ise asgari ücretin dahi altında kalmıştır.

2002 yılında en düşük emekli aylığı asgari ücretin 53 Türk lirası üzerindeyken, yapılan son zamlarla birlikte asgari ücret en düşük emekli aylığının 3 bin Türk lirası üzerine çıkmıştır.

Şunu özelikle ifade etmemiz gerekir ki; sorun asgari ücretin artırılması değildir. Hatta daha da fazlası asgari ücretle çalışan emekçinin anasının ak sütü gibi helaldir ve de hakkıdır. Bizim açımızdan sorun; yıllar içerisinde kamu çalışanlarının ve emeklilerin maaşlarının komik ve acınacak artışlara maruz kalmasıdır.

SENDİKA SEÇME ÖZGÜRLÜĞÜNE DARBE VURAN YÜZDE 2 BARAJI DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR.

Sendikalar arasında yasa eli ile eşitsizlik yaratacak yüzde 2 üye barajı ve tekel sendikacılık yaratma hayalinden derhal vazgeçilmelidir. Bu Kanunun iptali için Genel Merkezimiz tarafından Danıştaya ve Kanun gereği Siyasiler tarafından Anayasa Mahkemesine başvurulmuştur.

GELİR VERGİSİ KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN % 15’TE SABİTLENMELİDİR

Vergi oranının yüzde 20 dilimine girilmesi ile yapılan ikinci altı aylık zam kaşıkla verilip kepçeyle geri alınmaktadır.

Bu nedenledir ki vergi dilim oranları kamu görevlileri ve emekliler için %15’te sabitlenmelidir.

3600 EK GÖSTERGE HERKESİ KAPSAMALIDIR

Talebimiz bu konuda açık ve nettir! 1. Dereceye gelen her kamu çalışanı 3600 ek göstergeden yararlanmalıdır.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFINDA GÖREV YAPANLAR ÖĞRENİM DURUMLARINA UYGUN MEMUR KADROLARINA ATANMALIDIR.

Artık ihtiyaç kalmayan, zamanın çok gerisinde kalan ve miadı dolmuş yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, bu sınıfta istihdam edilen personellerin öğrenimlerine uygun memur kadrolarına atanmalarını istiyoruz.

MEMURUN İKRAMİYE HAKKI ARTIK VERİLMELİDİR

1956 yılından itibaren yani 67 yıldır kamudaki tüm işçiler yılda altı kez, 2018 yılından itibaren SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı fark etmeksizin tüm emekliler yılda iki kez ikramiye alırken ikramiye almayan tek kesim memurlardır. Kamudaki bu ayrımcılık artık son bulmalı memurlar da ikramiyeden faydalanmalıdır."

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TEÇ-SEN Kahramanmaraş’ta şubesi Basın Açıklaması Yaptı!
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