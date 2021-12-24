Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılını kutladı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi,...
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC) Muharrem Sarıkaya'ya tepki!
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC)...
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor salonunu açtı
Altınşehir MTAL, otizmli çocuklara spor...

Tekke Kentsel Dönüşümü Rezerv Konutlarında Sona Gelindi

Büyükşehir Belediyesi’nin Yusuflar Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiği 100 konutun ardından, Kurtlar ve Saçaklızade yapımına başlanan 555 konut da tamamlanıyor. Toplamda 150 Milyon TL’lik yatırımla inşa edilen yeni konutlar, 2022’nin ilk çeyreğinde teslim edilmeye başlanacak.

Tekke Kentsel Dönüşümü Rezerv Konutlarında Sona Gelindi

Tekke Kentsel Dönüşümü Rezerv Konutlarında Sona Gelindi

Büyükşehir Belediyesi’nin Yusuflar Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında tamamlayarak hak sahiplerine teslim ettiği 100 konutun ardından, Kurtlar ve Saçaklızade yapımına başlanan 555 konut da tamamlanıyor. Toplamda 150 Milyon TL’lik yatırımla inşa edilen yeni konutlar, 2022’nin ilk çeyreğinde teslim edilmeye başlanacak.

24 Aralık 2021 Cuma 17:31
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle yürütülen Tekke Kentsel Dönüşümü projesinde önemli bir aşama kaydedildi. Bu kapsamda, Saçaklızade’de inşa edilen 3 blok ve 100 konutluk projenin ardından diğer rezerv konutlarda da sona gelindi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesinde devam eden Kurtlar rezerv konutlarında 17 blok ve 442 konutta yapı imalatları önemli ölçüde tamamlandı, ahşaptan oluşacak son 2 blokta ise çalışmalar sürdürülüyor. Tamamlanan bloklarda konut içi ince işçilikler devam ederken; örnek daireler de gün yüzüne çıktı. 72 dönümlük alanda yükselen dev proje tamamlandığında basketbol sahaları, fitness salonları ve çocuk parkları dahil pek çok sosyal donatı da barındıracak.

Daireler Beğeni Topluyor

Saçaklızade’de ise 15 dönümlük alana sahip 3 bloktan oluşan projede kaba inşaat tamamlandı. Toplamda 113 konutun yer alacağı sitede cephe uygulamaları ve iç mekân ince işçilikler ise sürüyor. TOKİ tarafından sürdürülen yapım çalışmalarının 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. İşçilik ve malzeme kalitesiyle dikkat çeken daireler, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni kazanıyor.

Son Güncelleme: 24.12.2021 19:19
Anahtar Kelimeler:
Tekke Kentsel Dönüşümü Rezerv Konutlarında Sona Gelindi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çağlayancerit’te karla mücadele çalışmaları sürüyor
Çağlayancerit’te karla mücadele çalışmaları sürüyor
Dev ulaşım yatırımında köprü tamamlanıyor
Dev ulaşım yatırımında köprü tamamlanıyor
Elbistanspor da hedef 3 puan
Elbistanspor da hedef 3 puan
Kahramanmaraş’ta şeker stoğu mu yapılıyor? Açıklamalar peş peşe geldi!
Kahramanmaraş’ta şeker stoğu mu yapılıyor? Açıklamalar peş peşe geldi!
Kahramanmaraş’ta kavşaklar çiçeklerle renkleniyor
Kahramanmaraş’ta kavşaklar çiçeklerle renkleniyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber