Tekke Kentsel Dönüşümü Rezerv Konutlarında Sona Gelindi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle yürütülen Tekke Kentsel Dönüşümü projesinde önemli bir aşama kaydedildi. Bu kapsamda, Saçaklızade’de inşa edilen 3 blok ve 100 konutluk projenin ardından diğer rezerv konutlarda da sona gelindi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesinde devam eden Kurtlar rezerv konutlarında 17 blok ve 442 konutta yapı imalatları önemli ölçüde tamamlandı, ahşaptan oluşacak son 2 blokta ise çalışmalar sürdürülüyor. Tamamlanan bloklarda konut içi ince işçilikler devam ederken; örnek daireler de gün yüzüne çıktı. 72 dönümlük alanda yükselen dev proje tamamlandığında basketbol sahaları, fitness salonları ve çocuk parkları dahil pek çok sosyal donatı da barındıracak.

Daireler Beğeni Topluyor

Saçaklızade’de ise 15 dönümlük alana sahip 3 bloktan oluşan projede kaba inşaat tamamlandı. Toplamda 113 konutun yer alacağı sitede cephe uygulamaları ve iç mekân ince işçilikler ise sürüyor. TOKİ tarafından sürdürülen yapım çalışmalarının 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. İşçilik ve malzeme kalitesiyle dikkat çeken daireler, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni kazanıyor.