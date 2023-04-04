Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt Çalışması
Büyükşehir’den Karacasu 5. Etapta Asfalt...
Başkan Güngör ve Bakan Soylu, Vatandaşlarla İftar Yaptı
Başkan Güngör ve Bakan Soylu,...
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Kahramanmaraş’ta Eğlenceli Etkinlikler Miniklerle Buluşuyor!
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Hasene Ramazan'ı Abdülhamid Han Camii'nde
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun İftar Sofrasına Misafir Olmaya Devam Ediyor!
Türkoğlu Koordinatör Valisi Tuncay Akkoyun...

THY'den Depremzedeler İçin İş İlanı

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler için iş ilanı yayımladı.

THY'den Depremzedeler İçin İş İlanı

THY'den Depremzedeler İçin İş İlanı

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedeler için iş ilanı yayımladı.

04 Nisan 2023 Salı 18:25

THY'nin "kariyer.thy.com" internet portalında yayınladığı ilanda, şirketin Türkiye'nin yaşadığı felaketin ardından her bir vatandaşın acısını derinden hissettiği belirtildi.

Depremlerden etkilenen vatandaşlara tam zamanlı çalışma fırsatı sunan "afetzede ilanına" başvurulduğu takdirde THY ailesinin bir parçası olunabileceği aktarılarak, ilanın şartları şu şekilde sıralandı:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan, 1 Ocak 1985 ve sonrasında doğanlar, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenecek), lisans eğitimlerine devam eden adayların Temmuz 2023 tarihine kadar mezuniyetlerini belgeleyebilecek olanlar. İyi derecede İngilizce bilenler, daha önce THY AO veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olanlar, daha önce THY AO veya THY AO'nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmamış olanlar."

BAŞVURULAR 24 NİSAN'A KADAR

İlana, Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da kendisi ve/veya 1. dereceden yakını (anne, baba, kardeş eş ya da çocuk) "afetzede" olarak değerlendirilen adaylar başvuru yapabilecek.

Başvurular, 24 Nisan Pazartesi günü saat 23.55'e kadar alınacak.

İlan ve başvurulabilecek pozisyonlarla ilgili detaylı bilgiye https://careers.turkishairlines.com/acik-pozisyonlar/" adresinden ulaşılabilir.

Anahtar Kelimeler:
THYden Depremzedeler İçin İş İlanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deprem bölgesinde gençlik merkezi kuruldu
Deprem bölgesinde gençlik merkezi kuruldu
Diyanet Vakfı'ndan kırsal köylerdeki depremzedelere insani yardım
Diyanet Vakfı'ndan kırsal köylerdeki depremzedelere insani yardım
Enkazdan çıkarılan hurdaya dönmüş araçlar sahiplerini bekliyor!
Enkazdan çıkarılan hurdaya dönmüş araçlar sahiplerini bekliyor!
Başkan Güngör, MHP İl Başkanlığı’nın İftar Programına Katıldı
Başkan Güngör, MHP İl Başkanlığı’nın İftar Programına Katıldı
Başkan Mahçiçek, Fatmalı Mahallesi’ndeki Vatandaşlarla İftarda Buluştu
Başkan Mahçiçek, Fatmalı Mahallesi’ndeki Vatandaşlarla İftarda Buluştu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber