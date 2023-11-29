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TÜMKİAD İl Başkanı Eliaçık Veda Etti

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık, görev süresinin dolmasıyla birlikte veda etti.

TÜMKİAD İl Başkanı Eliaçık Veda Etti

TÜMKİAD İl Başkanı Eliaçık Veda Etti

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık, görev süresinin dolmasıyla birlikte veda etti.

29 Kasım 2023 Çarşamba 09:27

Sosyal medyadan yaptığı açıklama ile vedasını duyuran Eliaçık, 2020 yılından itibaren sürdürdüğü TÜMKİAD Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevinden, görev süremin dolması sebebiyle 15.11.2023 itibariyle ayrıldığını belirtti.

‘Üç yıldır attığımız her adımın amacı Kahramanmaraş şehrimize ve iş insanlarımıza faydalı olmaktı’ diyen Eliaçık, şöyle konuştu: “Görev süremiz boyunca güvene ve işbirliğine dayalı, hizmet odaklı, hiç kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin kendini ifade edebildiği bir çalışma ortamı oluşturmaya gayret ettik. Oluşturduğumuz sinerji ile başarılı projelere imza attığımızı düşünüyorum. "Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olandır" düsturunca ilk günkü heyecanla çalışmanın mutluluğunu ve başarmanın hazzını yaşadık.’’

“GÖNÜLLERDE TAHT KURDUK’’

Özellikle üç yılda yapmış olduğumuz hizmetler, etkinlikler, projeler ve başarılı çalışmalar ile “7’den 70’e Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin gönlünde taht kurduk. Şehrimizin potansiyelinin görünenin çok üzerinde olduğu, doğru ve bir bütün halinde çalışmalar yapılarak ortaya çıkarılması gerektiğini her ortamda bahsettik, bu yolda çalışmalarda bulunduk. Farklı görevlerde olsa da aynı amaç uğrunda çalışmalara devam edeceğimizi bilmenizi isterim.

“VEDA SÖZLERİ’’

“Başta yol arkadaşlarım olmak üzere, genel başkanımız, il başkanlarımız, üyelerimiz ve bizlere gönül vererek destek veren değerli dostlarımız, velhasıl TÜMKİAD ailemin her şeyini çok sevdim. TÜMKİAD gibi büyük bir ailenin üyesi olmaktan her zaman gurur duydum. Görev sürem boyunca benim yanımda olduğunuz, bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin! Bugüne kadar kutlu bir gaye uğruna haftanın her gününü ve günün her saatini Kahramanmaraş’a adamış olmanın vermiş olduğu gönül rahatlığı ile görevimden ayrılırken hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Herzaman dualarınızda olmak dileğiyle.’’

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TÜMKİAD İl Başkanı Eliaçık Veda Etti
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