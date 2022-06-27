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Türkiye, Türkoğlu’nu Konuşuyor

Türkoğlu ilçesini 3. Metropol ilçe yapma hedefi ile birçok projeleri hayata geçiren, sosyal ve kültürel aktivitelerle de ilçesinin adını her fırsatta duyurmaya çalışan ve bunda da büyük başarı sağlayan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İstanbul’da düzenlenen ‘Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Festivali’ ve Erzincan Sultan Melikşah Büyükler puta Türkiye Şampiyonasında yine Türkoğlu’nun adını duyurmayı başardı.

Türkiye, Türkoğlu’nu Konuşuyor

Türkiye, Türkoğlu’nu Konuşuyor

Türkoğlu ilçesini 3. Metropol ilçe yapma hedefi ile birçok projeleri hayata geçiren, sosyal ve kültürel aktivitelerle de ilçesinin adını her fırsatta duyurmaya çalışan ve bunda da büyük başarı sağlayan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İstanbul’da düzenlenen ‘Kahramanmaraş Tanıtım Günleri Festivali’ ve Erzincan Sultan Melikşah Büyükler puta Türkiye Şampiyonasında yine Türkoğlu’nun adını duyurmayı başardı.

27 Haziran 2022 Pazartesi 16:01
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İstanbul Yenikapı Kadir Topbaş Fuarında gerçekleştirilen Kahramanmaraş 'Tanıtım Günleri Festivalin Türkoğlu Belediyesi standında, ilçenin verimli topraklarında yetişen, Kaledibi ve Çakıroğlu yaylalarının doğal ve enfes çileği, Kılılı Mahallesinin meşhur salatalığı, Kadıoğluçiftliği mahallesinin domatesleri, Kadın Kooperatiflerinin el emeği tarhana ve çerezleri, mevsiminde özenle kurutulan baharatları ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un ilçeye kazandırmış olduğu projeler ve her fırsattta başarılarına yeni bir şampiyonluk ekleyen Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk Kulübünün sporcuları festivalde yerini alarak, misafirlere geleneksel okçuluğu anlattı.

Sonrasında ise profesyonel hocaların eşliğinde misafirlere hedefe ok atma keyfini yaşattılar.

Türkoğlu ilçesine yaptığı yatırımlarla ve hayata geçirdiği projelerle her zaman hedefi tam 12’den vuran Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Erzincan’da düzenlenen şampiyonada Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk takımını yalnız bırakmadı.

Erzincan Sultan Melikşah Büyükler puta Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil edene Türkoğlu Avasım Geleneksel Okçuluk takımından Aysun Demirci Türkiye 2. Si oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erzincan Sultan Melikşah Büyükler puta Türkiye Şampiyonası müsabakalarını baştan sona izleyen ve takıma ayrı bir motive kazandıran Başkan Okumuş, Aysun Demirci’yi bu başarısından dolayı kutladı.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş Erzincan Sultan Melikşah Büyükler puta Türkiye Şampiyonası final karşılaşmasını Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz ile birlikte takip ettiler.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Erzincan Sultan Melikşah Büyükler puta Türkiye Şampiyonası adına Kahramanmaraş'ın kurtuluşunu simgeleyen bir hediye takdiminde bulundu ve önümüzdeki aylarda yapılacak olan Avasım Festivalleri için Türkoğlu'na davet etti.

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TürkiyeTürkoğlu’nu Konuşuyor
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