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Türkoğlu’nda sanayi sitesi için ihale süreci başladı!

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi yapımı için ihale açıldı.

Türkoğlu’nda sanayi sitesi için ihale süreci başladı!

Türkoğlu’nda sanayi sitesi için ihale süreci başladı!

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi yapımı için ihale açıldı.

22 Haziran 2022 Çarşamba 15:42
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nın sorumluluğu altında yapılacak olan Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'ne ait 136 adet işyeri yapım işi, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İhale, 19 Temmuz 2022 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası toplantı salonunda yapılacak.

İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda veya Kahramanmaraş Türkoğlu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nda görülebilir.

Son Güncelleme: 22.06.2022 18:46
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Türkoğlu’nda Sanayi Sitesi Için Ihale Süreci Başladı!
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