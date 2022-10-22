Türkoğlu’nun Yeni Köprüsü Hizmete Hazırlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Türkoğlu ilçesi Kuyumcular Mahallesi’ne kazandırılan 100 metre uzunluğa, 12 metre genişliğe, 7 orta ve 2 kenar olmak üzere toplamda 9 ayağa sahip köprüde çalışmalar hızla sürüyor. Toplamda 10 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen köprüde ayakların ve tablanın imalatı tamamlanırken, korkulukların montajı devam ediyor. Ekipler tarafından gerçekleştirilecek yol ve dere ıslahı çalışmalarının ardından köprü bölge halkının hizmetine sunulacak.

“Bölge Halkı Son Derece Memnun”

Yapımı devam eden köprünün bölge için önemine değinen Kuyumcular Mahalle Muhtarı Ali Yaz, “Mahallemizde bulunan ve bölge mahallelerinin de ulaşımda yoğun olarak kullandığı köprümüz darlığı sebebiyle ulaşım güvenliğini tehlikeye atıyordu. Kış aylarında ve yağışın bol olduğu zamanlarda dere taşıyor ve köprü sular altında kalıyordu. Bu köprünün yenilenmesi noktasında daha önce de talebimiz olmuştu. Durumu Hayrettin Güngör Başkanımıza arz ettik, ekipler burada incelemelerde bulundu ve yeni köprü yapılması gerektiğine karar verildi. Gerçekten çok güzel bir köprü oluyor. Bölge halkı son derece memnun. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.