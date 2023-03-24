Vali Akkoyun İlk İftarını Vatandaşlarla Yaptı

Türkoğlu Kaymakamı Burak Keser, Belediye Başkanı Osman Okumuş ve Ak Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş'un da katıldığı iftar programında Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız icin dualar okundu.

Vali Akkoyun Türkoğlu'nda 6 noktada iftar çadırı kurulduğunu vurgulayarak " İlçede kurduğumuz iftar çadırlarında vatandaşlarımıza Ramazan ayı boyunca iftar verilmeye devam edilecektir." dedi.

Türkoğlu'nda iftar çadırları Ramazan ayı boyunca Millet Meydanı Şehitler Parkı Yanı ,Türkoğlu Pazar Yeri,Kıllı Taziye Evi,Beyoğlu Taziye Evi ve Şekeroba Millet Konağı yanında hizmet vermeye devam edecektir.