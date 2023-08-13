Vali Coşkun’dan Başkan Güngör’e Veda Ziyareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 2023 Valiler Kararnamesi ile Denizli Valisi olarak atanan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u misafir etti. Vali Ömer Faruk Coşkun’a hizmetleri için teşekkür ederek yeni görev yerinde muvaffakiyetler dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Denizli Valiliğine atanan Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun misafirimiz oldu. Görev süresince Sayın Valimizle yüksek bir koordinasyonla şehrimize hizmet noktasında yoğun gayret gösterdik. Şehrimize yapmış olduğu hizmetler ve katkılarından dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyor, yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.