Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!
Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!
Başkan Güngör, İl Emniyet Müdürü Gökduman’ı Ağırladı
Başkan Güngör, İl Emniyet Müdürü...
Kahramanmaraş’ta Geçici Çarşı’ya Başvurular Başladı!
Kahramanmaraş’ta Geçici Çarşı’ya Başvurular Başladı!
Başkan Güngör; “Yeni Ekinözü’nü El Birliğiyle İnşa Edeceğiz”
Başkan Güngör; “Yeni Ekinözü’nü El...
Başkan Güngör, Vatandaşlara Aşure İkramında Bulundu
Başkan Güngör, Vatandaşlara Aşure İkramında...

Vali Coşkun’dan Başkan Güngör’e Veda Ziyareti

Denizli Valiliğine atanan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u misafir eden Başkan Güngör, “Şehrimize yapmış olduğu hizmetler ve katkılarından dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyor, yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Vali Coşkun’dan Başkan Güngör’e Veda Ziyareti

Vali Coşkun’dan Başkan Güngör’e Veda Ziyareti

Denizli Valiliğine atanan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u misafir eden Başkan Güngör, “Şehrimize yapmış olduğu hizmetler ve katkılarından dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyor, yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

13 Ağustos 2023 Pazar 19:07

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 2023 Valiler Kararnamesi ile Denizli Valisi olarak atanan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’u misafir etti. Vali Ömer Faruk Coşkun’a hizmetleri için teşekkür ederek yeni görev yerinde muvaffakiyetler dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Denizli Valiliğine atanan Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun misafirimiz oldu. Görev süresince Sayın Valimizle yüksek bir koordinasyonla şehrimize hizmet noktasında yoğun gayret gösterdik. Şehrimize yapmış olduğu hizmetler ve katkılarından dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyor, yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum” dedi.

Son Güncelleme: 14.08.2023 14:51
Anahtar Kelimeler:
Vali Coşkun’dan Başkan Güngör’e Veda Ziyareti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta bekçi kulübesi kül oldu!
Kahramanmaraş’ta bekçi kulübesi kül oldu!
Başkan Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ta insanlar sigortadan hala para bekliyor”
Başkan Balcıoğlu, “Kahramanmaraş’ta insanlar sigortadan hala para bekliyor”
‘Kervan Kolon Kesti’ İddialarına Sert Tepki
‘Kervan Kolon Kesti’ İddialarına Sert Tepki
Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!
Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!
Kahramanmaraş’ta Uluslararası Uzmanlarla Yardım Çalıştayı Düzenlendi
Kahramanmaraş’ta Uluslararası Uzmanlarla Yardım Çalıştayı Düzenlendi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber