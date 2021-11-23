Vali Ömer Faruk Coşkun’dan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Coşkun mesajında şunları söyledi;

“Mesleğini yılmadan yorulmadan büyük bir özveriyle ifa eden, yüreğinde taşıdığı ışıkla topluma rehber olan; irfan ordusunun neferleri tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

Gücünü sevgiden alan, emek, sabır ve hoşgörü isteyen öğretmenlik; dünyanın en kutsal mesleklerinden biridir. Milletçe elde ettiğimiz tüm başarılarda, en büyük emek öğretmenlerimizindir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te “Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir” diyerek medeniyet yarışında en önemli gücün öğretmenler olduğuna işaret etmiştir.

Unutmayalım ki çocuklarımızı, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına cevap verebilen, milli ve manevi değerleri benimseyip özümsemiş fertler olarak yetiştirmek, öğretmenlerimizin olduğu kadar hepimizin ortak sorumluluğudur.

Değerli Öğretmenler;

İstikbale güvenle bakan ve bu yolda fedakârca çalışan sizler, ülkemiz için daima umut kaynağısınız.

Millet olarak sizlerden beklentimiz, çocuklarımızı düşünmeye, araştırmaya ve sorgulamaya teşvik etmeniz, onları eleştirel düşünce sistemine sahip kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmenizdir.

Cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman yitirmeyen, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizin ilerlemesi için gayret gösteren öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, yurdumuzun dört bir yanında görevini özveriyle yapan öğretmenlerimizi sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle sevgi ve saygıyla selamlıyorum.”