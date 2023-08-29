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Vali Ünlüer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Ünlüer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Vali Ünlüer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

29 Ağustos 2023 Salı 13:19

Vali Ünlüer mesajında şunları söyledi;

“Tarihinin hiçbir döneminde esarete boyun eğmeyen, mazisi zaferlerle dolu Aziz Milletimizin ve şanlı ordumuzun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı şanlı Başkomutanlık Meydan Muharebesi zaferinin 101. yıl dönümünü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, milletçe, birlik ve beraberlik içinde kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz.

Her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu 30 Ağustos Zaferi; tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının ve tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır.

Gücünü ve bekasını, birlik, beraberlik ve kardeşliğinden alan aziz milletimiz, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile vatanına ve bayrağına göz diken işgalci güçleri bertaraf etmiş ve tüm mazlum halklara bu zaferi ile örnek teşkil etmiştir.

toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin mücadele azmi, Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir.

Büyük Zafere ilham veren ruh, inanç ve irade 101 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimize istikamet çizmektedir.

Bizler de 30 Ağustos’u bizlere kazandıran şanlı ecdadımızın mirasçısı olarak demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ni, her alanda çağdaş medeniyetler seviyesine taşıma gayretinde olmaya devam edeceğiz. Milletçe elde ettiğimiz başarılar ve ülkemizin geldiği seviye, yolumuzun açık olduğunun en önemli göstergesidir. Büyük hamleler gerçekleştiren Türkiye, geleceğe umutla bakmakta ve güvenle yoluna devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm ecdadımızı, bugüne kadar mukaddes değerlerimiz uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, şanlı ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum.”

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Vali Ünlüer’den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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