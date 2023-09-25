Veda ve Yeni Bir Yolculuk

Bu perşembe sohbetleri, o kadar zevk veriyordu ki bana,Anadolu’nun yiğitlerinden ayrılmak çok zor geldi…

Her sohbetimizi can kulağıyla dinleyen, samimi yürekli gençlerdi bu dostlarımız…

Gönüllerimiz beraber attı,Kuranın sohbetiyle Allah’ın rahmetini hissettik, hep birlikte yüreklerimizde…

Şehrin en alt köşesinde,Hanefi Mahçiçek stadyumunda,her perşembe Allah’ın adını yücelttik…

İnsanlık uykudayken, bu kardeşlerimizle, Kahramanmaraş semalarında 1 yıldır,Deprem şehitlerimize rahmet okuduk her hafta,Kuranın ışında,beraber ağladık,beraber gülümsedik…

Her biri bir Ömer,bir Ali,bir Osman,bir Musab,bir Fatih,Bir Alperendi onların…

Hiç bırakmadılar sohbeti…

Başta Ülkü Ocakları başkanı,Dursun Nar olmak üzere,tüm katılımcılar,hem samimi,hem fedakar,hem de çalışkandılar…

Bunu gözlerinden ve beraber atan yüreklerinden anlamak hiç te zor değildi…

Veda sohbetimizde, onlardan kısa süreliğine de olsa ayrılmak çok zor geldi…

Ama tüm yüreğimle ve kalbimle daima onlarla olacağım,hepsini tek tek ziyaret etmeye devam edeceğim…

Belediye Başkanlığı aday adaylığı için, bu sohbetlerime kısa süreliğine ara veriyorum…

Siyasi bir yolculuğa hazırlanacağım için,şimdilik ara vermiş bulunuyorum…

Ama içimdeki gerçek duygum;siyasette zirve olmaktansa,bu samimi inançlı kardeşlerimle sohbet yapmaya devam etmek, daha sevimli ve daha verimli geliyordu bana…

Hayırlısı diyerek bu vedayı gerçekleştirdim…

İnşaallah gelecek hafta içerisinde,basın toplantısı yaparak tercihimi açıklamak istiyorum…

Kahramanmaraş depreminde aylardır devam eden,Kahramanmaraşı ayağa kaldırmak için,yaralarımızı beraber sarabilmek için,kadrolarımızla birlikte,gece gündüz milletimizin tercümanı olmak için,gönül belediyeciliğinde yeniden,yeni bir yolculuğa başlamak istiyorum…

Şehrimizin asıl sahibi milletimizle birlikte,beraber iştişarelerde bulunarak,gönül gönüle bir yolculuğa çıkmaya,şehrimizin her kesimiyle ve kadrolarıyla,şehirlisi ve köylüsüyle,bilim adamları,eğitimciler,gazeteciler,teknik adamlar,muhtarlar,zenginiyle,fakiriyle,genç kadrolarla bu şehri,Kahramanmaraşın ruhuna uygun şekilde yöneteceğimize inancım tamdır…

Sağa ve sola bakmadan,yalpalamadan,eğilmeden,daima istikamet üzere,hep ileriye bakarak,gemileri yakıp,geriye dönmeden,bu vazifenin nasıl yapılacağını uygulamalarımızla inşallah göstereceğiz…

Bazen Ömer olup, geceleyin tenceresinde taş ve su kaynatan annelerimizin misafiri olacağız…

Bazen Osman olup,merhametimizle tüm dertlilerin dertlerine derman olacağız…

Bazen Ali olup,nefsimizin ve öfkemizin esiri olmadan,mazlumun feryadına Zülfikar olup,haksızlığa dur diyeceğiz…

Hep birlikte ta batıdan,ta doğuya, tüm insanlarımıza kucak açacağız…

“Farklılıklarımız zenginliğimizdir”deyip,düşüncesine,meşrebine,rengine bakmadan ,katılımcı belediyeciliği,tüm dünyaya duyuracağız…

Kardeşlik ve beraberlik içerisinde,Allah’ın rahmetini üzerimize alarak,insanlarımızın duasını ve teveccühünü almaya talibiz…

Sözlerimi noktalarken,tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor,tüm milletimize sağlık ve huzurlu bir gelecek diliyorum…