Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Genç Portreler’in ilk bölümü yayınlandı
Genç Portreler’in ilk bölümü yayınlandı
Duayen Gazeteciler Gençlere Altın Değerinde Bilgiler Aktardı
Duayen Gazeteciler Gençlere Altın Değerinde...
Diriliş Sanat Merkezi’nde Kayıtlar Başladı!
Diriliş Sanat Merkezi’nde Kayıtlar Başladı!
Kahramanmaraş Çocuk Akademisi’ne Yoğun İlgi
Kahramanmaraş Çocuk Akademisi’ne Yoğun İlgi
Kampüs Fest’in İkinci Gününde eğlenceye devam
Kampüs Fest’in İkinci Gününde eğlenceye...

Yazar Tongar Kitap Fuarı’nda Okurlarla Buluştu

Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda söyleşi etkinliğinde kitapseverlerle bir araya gelen Yazar Hatice Kübra Tongar, etkinliğin ardından kitaplarını okurları için imzaladı.

Yazar Tongar Kitap Fuarı’nda Okurlarla Buluştu

Yazar Tongar Kitap Fuarı’nda Okurlarla Buluştu

Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda söyleşi etkinliğinde kitapseverlerle bir araya gelen Yazar Hatice Kübra Tongar, etkinliğin ardından kitaplarını okurları için imzaladı.

16 Ekim 2022 Pazar 10:50

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, ikinci gününde de çeşitli etkinliklerle kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde düzenlenen kitap fuarında usta kalemler; imza günü, söyleşi ve panel etkinliklerinde kültür sanat dostlarıyla bir araya geliyor. Fuarın ikinci gününde Yazar Hatice Kübra Tongar, söyleşi ve imza günü etkinliğinde kitapseverlerle buluştu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen söyleşi etkinliğinde Yazar Tongar; kitap okumanın ve kültür sanatın önemine, mutlu ailenin formülüne ve çocukların eğitimine ilişkin pek çok konuya değindi. Söyleşinin ardından gerçekleştirilen imza günü etkinliğinde Yazar Hatice Kübra Tongar, kitaplarını okurları için imzaladı.

Her Sene Daha da Gelişiyor

Program sonrası açıklamalarda bulunan Yazar Hatice Kübra Tongar, “Kahramanmaraş’ta düzenlenen kitap fuarına üçüncü kez geliyorum. Her geldiğimizde fuarın daha geliştiğine daha da büyüdüğüne şahit oluyorum. Bugün de söyleşi ve imza günü etkinliğinde okurlarla bir araya geldik. Belediyelerin kültür sanat alanında düzenledikleri bu etkinlikleri çok değerli buluyorum. İnsanların kültürel faaliyetlere vakit ayırıyor olması da son derece kıymetli. Bu güzel fuarın düzenlemesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Yazar Tongar Kitap Fuarı’nda Okurlarla Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Kampüsten Kitap Fuarına Ücretsiz Ring Seferleri Başladı
Kahramanmaraş’ta Kampüsten Kitap Fuarına Ücretsiz Ring Seferleri Başladı
Başkan Okay, ‘Geleceğimiz, Tarihimizde Saklı’
Başkan Okay, ‘Geleceğimiz, Tarihimizde Saklı’
KSÜ yönetimi Expo 2023 alanında toplandı!
KSÜ yönetimi Expo 2023 alanında toplandı!
Genç Portreler’in ilk bölümü yayınlandı
Genç Portreler’in ilk bölümü yayınlandı
Elbistan’da Kilit Parkesiz Mahalle Kalmadı
Elbistan’da Kilit Parkesiz Mahalle Kalmadı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber