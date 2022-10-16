Yazar Tongar Kitap Fuarı’nda Okurlarla Buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, ikinci gününde de çeşitli etkinliklerle kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi’nde düzenlenen kitap fuarında usta kalemler; imza günü, söyleşi ve panel etkinliklerinde kültür sanat dostlarıyla bir araya geliyor. Fuarın ikinci gününde Yazar Hatice Kübra Tongar, söyleşi ve imza günü etkinliğinde kitapseverlerle buluştu. Yoğun katılımla gerçekleştirilen söyleşi etkinliğinde Yazar Tongar; kitap okumanın ve kültür sanatın önemine, mutlu ailenin formülüne ve çocukların eğitimine ilişkin pek çok konuya değindi. Söyleşinin ardından gerçekleştirilen imza günü etkinliğinde Yazar Hatice Kübra Tongar, kitaplarını okurları için imzaladı.

Her Sene Daha da Gelişiyor

Program sonrası açıklamalarda bulunan Yazar Hatice Kübra Tongar, “Kahramanmaraş’ta düzenlenen kitap fuarına üçüncü kez geliyorum. Her geldiğimizde fuarın daha geliştiğine daha da büyüdüğüne şahit oluyorum. Bugün de söyleşi ve imza günü etkinliğinde okurlarla bir araya geldik. Belediyelerin kültür sanat alanında düzenledikleri bu etkinlikleri çok değerli buluyorum. İnsanların kültürel faaliyetlere vakit ayırıyor olması da son derece kıymetli. Bu güzel fuarın düzenlemesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti.