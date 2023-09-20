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Yazıcıoğlu Davası Kahramanmaraş’ta bir kez daha ertelendi

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla dava açılan 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yazıcıoğlu Davası Kahramanmaraş’ta bir kez daha ertelendi

Yazıcıoğlu Davası Kahramanmaraş’ta bir kez daha ertelendi

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmalara Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla dava açılan 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

20 Eylül 2023 Çarşamba 14:41

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettikleri iddiasıyla açılan davanın duruşması Kahramanmaraş'ta devam ediyor. Tutuksuz sanıklardan bazıları duruşmaya katılırken, diğer sanıklar SEGBİS ile bağlandı.

Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları katıldı. Farklı davalar nedeniyle cezaevinde bulunan sanık Mustafa Atalar ile FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanına suikast timinde yer aldığı gerekçesiyle mahkum edilen ve bu dosyanın da sanıkları arasında yer alan Davut Uçum, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Savunmada, helikopterin düşürülmesiyle ilgili iddialar ve arama kurtarma faaliyetlerindeki ihmaller de dile getirildi. Duruşma 21 Şubat 2024'e ertelendi.

Duruşmada, Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile yakınları, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Davut Uçum, savunmasında, mahkeme konusu olan cihazların seri numaralarının tespit edilmesi gerektiğini ancak bunun mahkeme heyeti tarafından reddedildiğini öne sürerek bu durumun araştırılmasını talep etti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, bu davanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığında devam eden ana soruşturmayla birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Pilotun yüzde 20 oranında karbonmonoksit gazına maruz kaldığının tespit edildiğini hatırlatan Yavuz, helikopterin düşürüldüğünü iddia ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Buraya açılan dava GPS cihazlarının hırsızlığıyla ilgilidir. Helikopterin düşmesiyle ilgili bize veri verebilecek şey GPS cihazlarıdır. Bunların sökülüp alınmasıyla ilgili bir dosyadır, bu örgütlü yapının birçok yerde FETÖ olduğu çıktı. Bu uçakla 5 ayrı olağan dışı işlem yaparak olay yerine gelinmiştir. 58 dakika askeri jetler havaalanında bekletilmiş helikopter Çağlayancerit ilçesinden kalktıktan 5 dakika sonra jet havalanmıştır. Radar kayıtlarında bir araç gözükmüştür. Alttaki hava aracı kendisini saklayarak helikopterin bulunduğu alana gelerek 12 metre kala kayarak helikopterin altından diğeri ise üstünden geçmiştir. Askeri jetin arkasında oluşturduğu türbülans nedeniyle tepkime olması 12 kilometre etki yapmıştır. Yükselirken 9 bin fitte olduğuna dair bilgiler vardır. Kasıtlı olarak helikopterin düşürüldüğü kanaatindeyiz. 15 yıldır bu mücadeleyi vermekteyiz. Ana soruşturma dosyası için 2 kez takipsizlik kararı verildi. Şu an soruşturma dosyasında bilirkişi kurulu oluşturuldu. Biz örgütlü yapının bunu gerçekleştirdiği kanaatindeyiz."

Arama kurtarma faaliyetlerinde de ihmaller yaşandığının altını çizen Yavuz, "Yine GPS cihazlarının sökülmesinde ihmaller olmuştur. Örgütsel bir temas olduğu düşüncesindeyiz. FETÖ terör örgütünün insanları nasıl kullandığını biliyoruz. Saat 17.00 itibarıyla helikopterin durumunun bilindiğini düşünüyoruz. Gazeteci İsmail Güneş'in çenesi kırıktır. Bir kişinin saatlerce kırık çene ile konuşması mümkün değildir. İsmail'in de telefonunun çekilmeyen bir yere atıldığını iddia ediyoruz. Hem birleştirme ve hem de bekletici mesele yapılma talebimiz vardı bununla ilgili karar verildi. Savunmamız bundan ibarettir." diye konuştu.

Davada, cihazların seri numaralarının tespit edilmesi talebi reddedildi. Yazıcıoğlu ailesinin avukatı, bu davanın ana soruşturma dosyasıyla birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Savunmada, helikopterin düşürülmesiyle ilgili iddialar ve arama kurtarma faaliyetlerindeki ihmaller de dile getirildi. Duruşma 21 Şubat 2024'e ertelendi.

Anahtar Kelimeler:
Yazıcıoğlu Davası Kahramanmaraş’ta Bir Kez Daha Ertelendi
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