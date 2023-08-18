Yitiksöz’ün Yeni Sayısı yayında!

Şehrin imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da Kültür Yayınları’nı edebiyatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak ve şehrin kültür envanterini zenginleştirmek için süreli olarak yayınlanan Yitiksöz Dergisi’nin yeni sayısı okurlarla buluştu.

Şehrin sanat, edebiyat ve düşünce dergisi Yitiksöz’ün yeni sayısında; Derya Kurtoğlu, Cahit Koytak ve Necip Evlice gibi pek çok usta şair ve yazarın kaleme aldığı şiir, deneme ve makale türünde eserler yer alıyor. Yitiksöz Dergisi ve Kültür Yayınları’na ait tüm eserlerin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergive https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlariinternet adreslerinden ulaşılabiliyor.