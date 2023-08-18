Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı yayında!
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı yayında!
Göksun’da 5 Mahallenin Grup Yolu Yenileniyor!
Göksun’da 5 Mahallenin Grup Yolu...
Başkan Mahçiçek; “İlk kıvılcımı Kahramanmaraş’tan atılan AK Parti’miz 22 yaşında”
Başkan Mahçiçek; “İlk kıvılcımı Kahramanmaraş’tan...
Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!
Elbistan’daki Caddeler Baştan Aşağı Yenileniyor!
Başkan Güngör, İl Emniyet Müdürü Gökduman’ı Ağırladı
Başkan Güngör, İl Emniyet Müdürü...

Yitiksöz’ün Yeni Sayısı yayında!

Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz Dergisi’nin yeni sayısı okurlarla buluştu. Derginin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden ulaşılabiliyor.

Yitiksöz’ün Yeni Sayısı yayında!

Yitiksöz’ün Yeni Sayısı yayında!

Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan Yitiksöz Dergisi’nin yeni sayısı okurlarla buluştu. Derginin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden ulaşılabiliyor.

18 Ağustos 2023 Cuma 14:58

Şehrin imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da Kültür Yayınları’nı edebiyatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak ve şehrin kültür envanterini zenginleştirmek için süreli olarak yayınlanan Yitiksöz Dergisi’nin yeni sayısı okurlarla buluştu.

Şehrin sanat, edebiyat ve düşünce dergisi Yitiksöz’ün yeni sayısında; Derya Kurtoğlu, Cahit Koytak ve Necip Evlice gibi pek çok usta şair ve yazarın kaleme aldığı şiir, deneme ve makale türünde eserler yer alıyor. Yitiksöz Dergisi ve Kültür Yayınları’na ait tüm eserlerin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergive https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlariinternet adreslerinden ulaşılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Yitiksöz’ün Yeni Sayısı Yayında!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör; “Pazarcık’ta kalıcı konutlar hızla yükseliyor”
Başkan Güngör; “Pazarcık’ta kalıcı konutlar hızla yükseliyor”
Göksun’da 5 Mahallenin Grup Yolu Yenileniyor!
Göksun’da 5 Mahallenin Grup Yolu Yenileniyor!
Tarihi çukur hamamı ihaleye çıkıyor!
Tarihi çukur hamamı ihaleye çıkıyor!
Kahramanmaraş’ta su kesintileriyle ilgili açıklama!
Kahramanmaraş’ta su kesintileriyle ilgili açıklama!
Habib Aytekin moderatör olarak atandı!
Habib Aytekin moderatör olarak atandı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber