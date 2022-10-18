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Yol Arkadaşları Bahaeddin Karakoç'u Anlattı

Kahramanmaraş’ın en önemli edebi değerlerinden Bahaeddin Karakoç, 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında düzenlenen panelde yâd edildi. Panelde, "Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman" mısralarının sahibi büyük şairi, yol arkadaşları farklı perspektiflerden anlattı.

Yol Arkadaşları Bahaeddin Karakoç'u Anlattı

Yol Arkadaşları Bahaeddin Karakoç'u Anlattı

Kahramanmaraş’ın en önemli edebi değerlerinden Bahaeddin Karakoç, 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında düzenlenen panelde yâd edildi. Panelde, "Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman" mısralarının sahibi büyük şairi, yol arkadaşları farklı perspektiflerden anlattı.

18 Ekim 2022 Salı 15:08

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı.

Türk edebiyatına damga vuran birçok abide ismin şehri Kahramanmaraş’ta yetişen Bahaeddin Karakoç'un yâd edildiği panel Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. "Dolunay" adını taşıyan dergi çerçevesinde Bahaeddin Karakoç'un yazın ve düşünce hayatına ışık tutulan panel, Ramazan Avcı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilirken Dr. Mustafa Kök ve Celalettin Kurt konuşmacı olarak yer aldı. Edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Karakoç'un yol arkadaşları katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

Yazarlar ve Okular İçin Bayram: Kitap Fuarı

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan panelin moderatörü Ramazan Avcı, “Kitap fuarlarının yazarlar ve okurlar için bir bayram niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Bu şehrin kültürüne, sanat iklimine emeği geçmiş, Kahramanmaraş’ın edebiyat şehri olarak anılmasında büyük katkıları olan yazar ve şairlerimizin de anılması gerçekten bu fuarı daha da anlamlı kılıyor. Fuarla Bahaeddin Karakoç arasında da şöyle bir anlam var: Bahaeddin Karakoç, 2018 yılında 5. Kitap Fuarı’na katılarak okurlarıyla buluşup kitaplarını imzalamıştı. O günün akşamında ise gece geç saatlerde vefat etmişti. Aslında Bahaeddin Karakoç bir bakıma okurlarıyla vedalaşmaya gelmişti. Bugün de Bahaeddin Karakoç’u çok iyi tanıyan, gerek eserlerini gerek sanatını çok iyi bilen isimlerle çok verimli bir etkinlik gerçekleştirdik. Fuar kapsamında düzenlenen bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Yol Arkadaşları Bahaeddin Karakoçu Anlattı
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