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Zuhal Karakoç Dora ‘Orta hasarlar için son umut’

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Zuhal Karakoç Dora ‘Orta hasarlar için son umut’

Zuhal Karakoç Dora ‘Orta hasarlar için son umut’

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

14 Ekim 2023 Cumartesi 12:07

Ziyarette Kahramanmaraş özelinde deprem yaşayan 11 ilin kanayan yarası haline gelen orta hasarlı yapılara ilişkin sorunlarımızı ve çözüm önerilerini paylaştığının altını çizen Milletvekili Dora: Bugün Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Mehmet Özhaseki ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kahramanmaraş’ımız özelinde 11 deprem ilimizin kanayan yarası haline gelen orta hasarlı yapılara ilişkin sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi paylaştım. Öncelikli olarak orta hasarlı yapılara ilişkin (yalnızca talep eden tapu sahipleri için) son bir kez daha hasar tespit çalışması yapılması yönündeki talebimizi dile getirdik. Çünkü mevcut çalışma ekstrem şartlar altında gerçekleşmişti ve zamanla birtakım tereddütler hasıl olmuştu. Halihazırda devam eden mahkeme süreçlerine de son verecek olan bu yeni hasar tespit çalışmasında orta hasarlı binaların “onarılabilir” ve “onarılamaz” olarak iki kategoride değerlendirilmesi yönündeki önerimizi paylaştık" dedi.

Güçlendirme çalışmaları için izin alınma süreçlerinde tıkanmalar ve aksamalar yaşandığından hareketle, belediyelerimizin ve vatandaşın yükünü azaltacak yeni tedbirler gerektiğini ifade eden, Zuhal Karakoç Dora ziyaret sonrası değerlendirmesinde şunları söyledi: "Bazı yapı denetim firmalarının bu orta hasarlı binaların güçlendirmesinin sorumluluğunu almak istemeyişinden ötürü vatandaşın mağduriyet yaşadığını ve (zaman zaman gayri resmî) istenen tutarların zaten depremde büyük kayıplar yaşamış olan depremzede vatandaşlarımıza korkunç bir yük getirdiğini anlatarak bu konuda da tedbirler alınması gerektiğini konuştuk. Ayrıca Bakanımıza orta hasarlı binaların güçlendirme ruhsatının alınabilmesi için tasarım gözetmeni şartı koyulmasının mevcut çerçeve ile örtüşmediğini anlattık ve konuya hassasiyetle yaklaşan Sayın Bakanımız da esasen konutlar için böyle bir şart/yükümlülük olmadığını ifade ettiler ve eğer tasarım gözetmeni isteniyorsa bu sorunun acilen çözülmesi için gerekli duyurunun yazılarak ivedilikle tedbir alınması yönünde talimat verdiler."

Anahtar Kelimeler:
Zuhal Karakoç Dora ‘Orta Hasarlar Için Son Umut’
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