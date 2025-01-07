Kısa sürede Türkoğlu’nda yaptığı hizmetlerle dikkatleri üzerine çeken Belediye Başkanı Mehmet Karaca, ‘Orçan’ın Kalbi’ olarak nitelendirdiği Yeşilyöre Mahallesine Pazar kurdurdu. Pazarın kurulduğu ilk gün incelemelerde bulunarak hemşerilerini ziyaret eden Başkan Karaca; “Beklenenin üzerinde bir kalabalığın olması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösterdi. Hemşerilerimiz tüm ihtiyaçlarını kendi bölgelerinde hiçbir yere gitmeden alabilecekler. Pazar yeri kurulumunun vatandaşlarımız tarafından da olumlu karşılanması bizleri memnun etti” dedi.

HALKIMIZIN YOĞUN İLGİSİ BİZİ MUTLU ETTİ

Türkoğlu belediyesi olarak halkının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yaptığına da vurgu yapan Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca;“Türkoğlu ilçemizin Orçan bölgesi olarak bilinen Yeşilyöre bölgesindeyiz. Yaklaşık 25-30 bin nüfusa sahip bu bölgede bugüne kadar bir pazar yerinin olmaması bizim dikkatimizi çekti. İlçemizin diğer bölgelerinde Pazar yeri vardı fakat burada eksikti. Bu ihtiyacı karşılamak için bölgenin tam kalbine, halkımızın rahat alışveriş yapabileceği bir pazar yeri kurduk. İlk gün olmasına rağmen 23 esnafımız tezgâhlarını açtı ve halkımız buraya yoğun ilgi gösterdi. Bu tür hizmetlerimiz aralıksız sürecek.” Dedi.

YEŞİL YÖREYE YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK

Karaca, Yeşilyöre’ye sadece semt pazarı değil, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik başka projeler de kazandırdıklarını ifade etti: “Yeşilyöre’ye yaptığımız tüm hizmetler sadece Yeşilyöre bölgesine değil Orçan bölgesine hizmet eden anlayış ile yapıyoruz. Yakın zamanda hayırsever bir işadamı tarafından Yeşilyöre’mize etüt merkezi ve kütüphane inşaa edeceğiz. maliyeti yaklaşık 20 milyon TL değerinde olan bir yatırımın bu ay içerisinde temelinin atacağız yerini tahsis ettik. Buradaki öğrencilerimize şehre inmeden eğitimine ve ders çalışmasına olanak sağlayacak. Bu yatırımında şimdiden bölgemize hayırlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

Yeşilyöre pazarının ilk gününde hem halk hem de esnaf memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, yeni pazar yerinin alışverişi kolaylaştırdığını ve yerel ekonomiye katkı sağladığını ifade etti. Esnaf ise yoğun ilgi ve talepten oldukça memnun olduğunu belirtti. Başkan Karaca ayrıca alışveriş yaparak esnafa katkıda yaptı.