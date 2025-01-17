Kulüp, 3. Lig 1. Grup’ta 16. hafta maçında sahasında Muş Spor Kulübü ile karşılaşacakken, Yılmaz Terliksiz basın mensuplarıyla bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş 12 Şubat Parkı’ndaki özel bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk yarısını değerlendirirken sürpriz bir kararla istifasını açıkladı. Terliksiz, kulübe şehrin sahip çıkması gerektiğine vurgu yaptı.

Görev süresi boyunca kulübe katkı sağlamak için yoğun çaba gösterdiğini belirten Terliksiz, “Kulübün menfaatleri doğrultusunda bu kararı aldım. Kahramanmaraşspor’a bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.