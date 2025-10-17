Gün boyunca gerçekleştirilecek 6 farklı söyleşi programıyla katılımcılara kültür sanat şöleni yaşatılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, ikinci gününde de birbirinden değerli yazar, düşünür ve akademisyenleri edebiyatseverlerle buluşturmaya devam edecek.KAFUM’dagerçekleştirilen fuarda 18 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek söyleşi ve konferanslarda alanında uzman isimler okurlarla bir araya gelecek.Program, saat 12.00’da yazar Sadık Yalsızuçanlar’ın konferansıyla başlayacak. Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yalsızuçanlar, düşünce ve edebiyatın kesişim noktasında dinleyicilere unutulmaz bir söyleşi sunacak.Ardından saat 14.00’da Türkiye’nin eski ABD Büyükelçisi Murat Mercan, “Mümkün İhtimallerin En İyisi: Ortadoğu’da Barış” başlıklı söyleşide uluslararası ilişkiler perspektifinden önemli değerlendirmelerde bulunacak.

Birbirinden Değerli İsimler Okurlara Seslenecek

Saat 15.00’da yazarlar Uğur Batı ve Hakan Toytok, katılımcılarla bir araya gelerek edebiyat, düşünce ve iletişim alanında keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.16.00’da yazar Mehmet Ali Bulut, KAFUM’da düzenlenecek programda okurlarıyla buluşacak. İnsan, hayat ve metafizik üzerine derin yorumlarıyla tanınan Bulut, edebiyatseverlerle düşünsel bir yolculuğa çıkacak.Saat 17.00’da ise yazarlar Mehmet Cemil ve Selahattin Yusuf, ortak söyleşide eserleri ve edebi üretim süreçleri üzerine sohbet edecek.Fuarın ikinci gününün son etkinliğinde ise Murat Çulha, düzenlenecek özel programda okurlarla bir araya gelerek edebiyatseverlere keyifli bir kapanış sunacak.

Yazarlar, Kitaplarını Okurları İçin İmzalayacak

Söyleşilerin yanı sıra, birbirinden değerli isimler 18 Ekim Cumartesi günü imza günü programlarında da kitapseverlerle buluşacak. Rukiye İdeli, Fatma Şamata ve Kübra Kiraz Berk, 13.00 – 17.00 saatleri arasında Alfa Yayınları standında okurlar için kitaplarını imzalayacak. İngiliz çocuk kitabı yazarı Thomas Taylor, Timaş Yayınları standında, Yavuz Ali Bilge ise Damla Yayınları’nda düzenlenecek imza günü programlarında hayranlarıyla bir araya gelecek.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nın ikinci gününde gerçekleştirilecek tüm programlara tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.