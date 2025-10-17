Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirdiği 15 Temmuz Spor Vadisi projesi, şehrin sosyal yaşamına ve spor kültürüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yaklaşık 30 bin metrekarelik geniş bir alanda yükselen proje, yalnızca spor tesisleriyle değil, aynı zamanda dinlenme ve doğal yaşam alanlarıyla da dikkat çekiyor. Ekipler, sahada yürüttükleri yoğun çalışmalar kapsamında zemin hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Kazı ve dolgu işlemlerinin ardından spor sahaları ve sosyal donatı alanlarının kurulumu hızla ilerliyor.

Estetik Mimari ile Modern Yaşam Alanı

Toplam 30 bin metrekarelik geniş bir alana yayılan 15 Temmuz Spor Vadisi, hem spor tutkunlarının hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin buluşma noktası olacak. Projenin mimarisi, estetik ve işlevselliği bir araya getirerek Kahramanmaraş’a modern bir kimlik kazandıracak. Yeşil alanlar, dinlenme noktaları ve spor tesisleriyle donatılan alan her yaştan vatandaşa hitap edecek şekilde tasarlandı.

Sporun Her Hali Bu Vadide

15 Temmuz Spor Vadisi, hem amatör hem de profesyonel sporcular için geniş imkanlarsunuyor. 4 tenis kortu, 3 basketbol sahası, 2 açık fitness alanı, satranç üniteleri, masa tenisi alanları, bocce alanlarla gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlanacak ve aynı zamanda şehirdeki spor kültürü güçlendirilecek.

Şehrin Yeni Nefesi Olacak

Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde hayata geçirilen proje, şehrin yaşam kalitesini de arttıracak. Aynı zamanda yaşam merkezi olarak da tasarlanan 15 Temmuz Spor Vadisi’nde vatandaşlar erişilebilir ve çok yönlü sosyal alana kavuşacak. Alan, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinlikler için de önemli bir merkez olacak.