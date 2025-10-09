Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren önemli bir karar çıktı. Türkiye Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) tarafından üyeleri adına açılan davada, Danıştay %2 barajı altında kalan sendikalara üye olan kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden mahrum bırakılmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

DAVA KONUSU: SENDİKAL ÖZGÜRLÜĞE VE EŞİTLİK İLKESİNE DARBE

Toplu sözleşme hükümlerine göre yalnızca %2 barajını aşan sendikalara üye kamu çalışanlarına toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesi uygulaması, uzun süredir tartışma konusuydu.

TEÇ-SEN, bu uygulamanın sendikal tercih özgürlüğünü zedelediğini, eşitlik ve adalet ilkelerine aykırı olduğunu belirterek yargıya taşımıştı.

MAHKEME NE KARAR VERDİ?

Danıştay 12. Dairesi, kamu görevlileri arasında bu şekilde ayrım yapılmasının Anayasa’nın 10. ve 51. maddelerine aykırı olduğuna karar vererek düzenlemeyi iptal etti.

Bu karar, yalnızca TEÇ-SEN üyeleri için değil, Türkiye genelindeki tüm kamu çalışanları için emsal nitelikte bir hukuki kazanım olarak değerlendiriliyor.

ÜYELERE GERİ ÖDEME YAPILACAK

Karar doğrultusunda, 01 Ocak 2023 – 05 Mart 2024 tarihleri arasında TEÇ-SEN üyelerine eksik ödenen toplu sözleşme ikramiyesi, yasal faiziyle birlikte geri ödenecek.

Bu gelişme, sendikal haklar konusunda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

TEÇ-SEN’DEN KARAR SONRASI AÇIKLAMA

TEÇ-SEN’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Her bir üyemizin hakkı, sendikamızın namusudur.

Ayrımcılığa, eşitsizliğe ve keyfî uygulamalara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Kamu çalışanlarının adalet mücadelesinde öncü rolümüzü sürdürmeye kararlıyız.”

“ADALETİN KAZANDIĞI TARİHİ BİR KARAR”

TEÇ-SEN Kahramanmaraş İl Başkanı, kararın sendikal mücadele açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu karar, sadece TEÇ-SEN üyelerinin değil, tüm kamu çalışanlarının adalet arayışında bir zaferdir.

Adalet, emeğin ve eşitliğin yanında yer almıştır.”