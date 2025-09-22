Kahramanmaraş’ın ve bölgenin en büyük güreş organizasyonlarından olan Bertiz Boyalı Güreş Turnuvasına 11 ilden toplam 480 sporcu katıldı.

Bu coşkulu programa; Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, esnaf odaları, meclis üyeleri, iş insanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda güreş sever katıldı.

BAŞKAN AKPINAR: “BİRLİK, KARDEŞLİK VE ATA SPORUNA SAHİP ÇIKIYORUZ”

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yaptığı konuşmada organizasyonun önemine değinerek şunları söyledi:“Dulkadiroğlu Belediyemiz öncülüğünde düzenlediğimiz 29’uncu Bertiz Boyalı Şalvar Güreş Müsabakaları vesilesiyle, tarih kokan Bertiz topraklarında bir araya gelmenin onurunu yaşıyoruz. Bertiz, sadece ilçemizin değil, tüm Kahramanmaraş’ın gönlünde özel bir yere sahiptir. Bizler de bu köklü değeri yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve daha da kıymetli hale getirmek için yıllardır geleneksel güreşlerimizi düzenliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir millet, geçmişine sahip çıktığı ölçüde geleceğini sağlam temeller üzerine kurar.”

Başkan Akpınar, geçtiğimiz yıl verilen saha sözüne de değinerek:“Hamdolsun, bu yıl sözümüzü yerine getirdik. Güreş sahamızda teknik düzenlemeler ve genişletmeler yaparak hem sporcularımız hem de vatandaşlarımız için daha konforlu bir ortam hazırladık.” dedi.

KABARCIK ÜZÜMÜ VE YÖRESEL ÜRÜNLER DE TANITILDI

Müsabakalar kapsamında, 6’ncı Geleneksel Kabarcık Üzüm Yarışması da gerçekleştirildi. Aşırı yağış ve dolu nedeniyle üzüm üretiminde düşüş yaşansa da, Bertiz’in ünlü Kabarcık Üzümü, pekmezi, cevizi, şırası ve sumak ekşisi gibi yöresel ürünleri tanıtıldı.

BAYDEMİRLİ’DE YENİ MÜSABAKA MÜJDESİ

Başkan Akpınar, konuşmasının sonunda 12 Ekim’de Baydemirli Mahallesi’nde güreş müsabakalarının yeniden başlayacağını müjdeleyerek, tüm vatandaşları bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

Başkan Akpınar, organizasyona destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, katılım sağlayan hemşehrilerine, güreş severlere ve ata sporu yaşatan pehlivanlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı:“Biz birlikte güçlüyüz, birlikte üretir, birlikte yükseliriz. Hep birlikte daha güçlü bir Dulkadiroğlu için el ele yürümeye devam edeceğiz.”

DERECEYE GİREN PEHLİVANLAR

Müsabakalarda kıyasıya mücadele eden pehlivanlar arasından dereceye girenler şöyle oldu:

Kulüp Güreşçileri: 1. Muhammed Emin Demir 2. Hakan Büyükçıngıl 3. Muhammed Enes Bandırma

Köy Güreşleri Başpehlivanları: 1. Hafız Süleyman Demirtaş 2. Regaip Timurbanga 3. Abdulhamid Boyalı