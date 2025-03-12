Ziyarette şehirdeki çalışmalara ilişkin bilgi verilirken, projeler ile alınabilecek desteklere yönelik istişarede bulunuldu.

AK Parti Kahramanmaraş teşkilatı, 8.Olağan Büyük Kongre sonrası tam kadro Ankara’ya çıkarma yaparak, yeni seçilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kahramanmaraş Heyetinde; Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı, Milletvekili Prof.Dr. Vahit Kirişçi, İl Başkanı M.Burak Gül, Milletvekilleri; Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve İl Başkan Yardımcıları yer aldı.

AK Parti Genel Merkezi'nde Kahramanmaraş rüzgarı esti.

Kahramanmaraş heyeti sırasıyla; Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile Genel Başkan Yardımcıları, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehir Başkanı Sevilay Tuncer, Ar-Ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Heyet, AK Parti’nin yeni MYK üyeleriyle bir araya gelerek, Kahramanmaraş’ın kalkınması için yürütülen projeler, yapılan çalışmalar ve belediyelerin hizmetleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yaptı.

Ayrıca, önümüzdeki dönemde şehirde hayata geçirilmesi planlanan projeler için destek talebinde bulunuldu.

"Partimizin gücünü sahada daha fazla hissettireceğiz.”

Ziyaretlerle ilgili bilgi veren AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül; kahraman şehrimizin AK Parti’ye her zaman güçlü destek verdiğini vurgulayarak, “Şehrimizin her alanda kalkınması için teşkilat olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Yeni seçilen MYK üyelerimize görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyor, partimizin gücünü sahada daha fazla hissettirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade ediyorum.” dedi.