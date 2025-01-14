Yazılı basın açıklaması yapan Debgici, bazı vekil ve yandaşların Elbistan hakkında söylediklerinin haksızlık ve hadsizlik olduğunu belirtti.

Açıklamasında, “Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiğimiz Elbistan ziyaretimiz sırasında, söylenmemiş sözleri söylenmiş gibi kamuoyunda dile getiren, bizim üzerimizden gündemde öne çıkmaya çalışan vekil ve yandaşları, bizi özür dilemeye davet etmiş ve hatta Elbistan’ı bize tanıtmaya kalkışmışlardır” dedi.

Debgici, Kahramanmaraş ve Elbistan'ın deprem konutları, köy konutları, sanayi alanları, eğitim ve sağlık tesisleri konusundaki olağanüstü gayretlerine dikkat çekerek, “Bu günlerde yaraları sarmakla mücadelenin verildiği dönemde, art niyetli, gerçeklerden uzak isnatlara dayalı açıklamalar üzülerek belirtmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, yerel seçimler sonrası belediyeciliği başaramayan bir belediyenin eksikliklerini kapatmaya çalıştığını ifade eden Debgici, “Biz Elbistan’ız; Elbistan da biz” diyerek, Elbistan’ın geleneksel değerleri ve güçlü geçmişine vurgu yaptı.

“Elbistan, asrın felaketinin ardından büyük bir kalkınma hamlesiyle yoluna devam edecek güçlü bir yapıya sahiptir. Bugüne kadar olduğu gibi, Elbistan’ın her alanda yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Debgici, Kahramanmaraş’ta ve Elbistan’da görülen bazı vekillerin kendi gündemlerini yaratma çabalarını sert bir dille eleştirdi.

Son olarak Debgici; “Siz konuşursunuz, AK Parti yapar” diyerek, şehrin geleceği için azim ve kararlılıkla çalışacaklarını belirtti ve hemşehrilerine saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarını iletti.