Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda park ve mesire alanlarında başlattığı kapsamlı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir genelinde devam eden bakım onarım faaliyetleriyle vatandaşların özellikle yaz aylarında daha nitelikli vakit geçirebileceği sosyal alanlar oluşturulurken, rekreasyon bölgelerine yeni spor alanları da kazandırılıyor. Bu kapsamda Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen önemli noktalardan biri de şehir merkezinin en yoğun kullanım alanlarından Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi oldu. Ekipler, parkta kapsamlı bir yenileme ve çevre düzenlemesi gerçekleştirerek alanı daha modern ve işlevsel bir görünüme kavuşturdu.

Oyun Grupları ve Spor Aletleri Baştan Sona Yenilendi

Çalışmalar kapsamında park içerisinde bulunan tüm oyun alanları elden geçirilerek çocuk alanları tamamen yenilendi. Deforme olan ve kullanılamaz hale gelen spor aletleri onarıldı, bölgeye yeni ekipmanlar kazandırıldı. Alandaki basketbol, fitness ve yürüyüş alanları da güçlendirilerek vatandaşların daha güvenli ve rahat spor yapabileceği bir ortam oluşturuldu.

“Park Artık Daha Modern ve Kullanışlı”

Parkı aktif olarak kullanan vatandaşlar yapılan düzenlemelerden duydukları memnuniyeti ifade etti. Burak Can Kaplan, “Aliya İzzetbegoviç Parkı’na spor yapmaya geliyorum. Yeni spor alanları çok iyi olmuş. Arkadaşımla fitness ve basketbol alanını aktif bir şekilde kullanıyoruz. Burası artık daha modern ve kullanışlı. Özellikle gençler için düşünülmüş alanların eklenmesi bizi çok memnun etti. Akşamları gelip spor yapıyoruz, ortam hem güvenli hem de çok temiz” dedi. Parkı hem eğlence hem spor amacıyla kullandıklarını belirten Aybüke Akbaba ise, “Yeni spor alanları her yaştan insan için çok iyi düşünülmüş. Spor yapan da var, kitap okuyan da var. Herkes için ayrı bir alan oluşturulmuş. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Parkın düzenlemeleriyle birlikte sosyalleşme alanına dönüştüğünü söyleyen Hüseyin Köse de, “Hem dinlenmeye hem spor yapmaya hem de kitap okumaya geliyoruz. Yeni spor alanları gerçekten çok iyi olmuş. Yeni ekipmanlar sayesinde daha profesyonel antrenmanlar yapabiliyoruz. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.