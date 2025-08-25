Doğayla iç içe ortamda düzenlenen programda anneler ve kızları unutulmaz bir gün geçirdi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun tüm kesimlerine yönelik etkinlik ve faaliyetler gerçekleştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “2025 Aile Yılı” kapsamında bu kez anneler ve kızlarını özel bir programda bir araya getirdi.

Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen “Annemle Bir Gün” temalı kamp etkinliği, Başkonuş Yaylası Avgasır mevkiinde gerçekleştirildi. Doğayla iç içe ortamda düzenlenen programda anneler ve kızları unutulmaz bir gün geçirdi.

Katılımcılar için hazırlanan programda uçurtma uçurma, palyaço gösterisi, resim atölyesi, jonglör performansı ve müzik dinletisi gibi pek çok eğlenceli etkinlik yer aldı. Çocukların doyasıya eğlendiği, annelerin ise huzurlu ve keyifli vakit geçirdiği etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, düzenlenen bu özel organizasyon sayesinde hem kaliteli vakit geçirdiklerini hem de aile bağlarını güçlendirme fırsatı bulduklarını ifade etti. Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren anneler, “Böyle güzel bir programda kızlarımızla vakit geçirme imkânı sunduğu için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.