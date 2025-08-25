Türkiye’nin dört bir yanından ve Orta Asya’nın çeşitli bölgelerinden Kahramanmaraş’a gelen halk ozanları, sazın ve sözün ustalıkla buluştuğu gecede hünerlerini sergiledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda son haftaya girilirken etkinlikler tüm coşkusuyla devam ediyor.

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği fuar alanında, konserlerden kültürel buluşmalara, çocuk aktivitelerinden yarışmalara kadar pek çok program ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Bu kapsamda, fuarın en özel organizasyonlarından biri olan “3. Uluslararası Kahramanmaraş Karacaoğlan Âşıklar, Ozanlar ve Şairler Bayramı” KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirildi.

Bağlama Tınılarıyla Unutulmaz Gece

Türkiye’nin dört bir yanından ve Orta Asya’nın çeşitli bölgelerinden Kahramanmaraş’a gelen halk ozanları, sazın ve sözün ustalıkla buluştuğu gecede sahne aldı. Âşıklar, atışma, muamma, lebdeğmez, güzelleme gibi geleneksel dallarda hünerlerini sergilerken; türküler ve deyişler de alanı dolduran yüzlerce katılımcıya duygu dolu anlar yaşattı. Bağlamanın tınısı eşliğinde sahneye çıkan ozanlar, yüzyıllardır süregelen âşıklık geleneğini günümüze taşıdı. Katılımcılar, söz sanatlarının inceliği ve sazın büyülü ezgileriyle kültürel mirasın yaşatıldığı eşsiz bir geceye tanıklık etti.

Dakikalarca Alkışlandılar

Performanslarıyla izleyiciyi adeta büyüleyen sanatçılar, program sonunda uzun süre ayakta alkışlandı. Geleneksel Türk müziğinin en özgün örneklerinin seslendirildiği etkinlik, hem kültürel bir şölen hem de kuşaklar arası bağların güçlendiği bir buluşma olarak hafızalara kazındı.