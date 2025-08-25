40 Yıllık Deneyim, Yeni İş Birliği

Kemak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kubilay Doğan, şirketin sektördeki 40 yılı aşkın deneyimini Renault Trucks markasıyla daha da güçlendireceklerini söyledi. Doğan,

“Hem şehrimize hem de bölgemize değer katacak önemli bir iş birliğine imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Satış ve Servis 1 Eylül’de Başlıyor

Kemak A.Ş., 1 Eylül 2025 itibarıyla Renault Trucks’ın Kahramanmaraş merkezli yetkili satış ve servis bölge bayisi olarak faaliyet göstermeye başlayacak. Bu kapsamda yalnızca Kahramanmaraş değil, çevre illerdeki ağır ticari araç kullanıcılarına da satış ve satış sonrası hizmet sunulacak.

“Şehrimize Katma Değer Katacağız”

Başkan Doğan, iş birliğinin sadece ticari değil, bölgesel kalkınma açısından da önemli olduğuna vurgu yaparak şunları dile getirdi:

“Önceliğimiz müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak. Bunun yanında bölgemizin ekonomisine katkı sağlamak ve istihdam yaratmak en büyük hedeflerimizden biri. Renault Trucks ile kurulan bu güçlü ortaklık, Kahramanmaraş için yeni bir kazanım olacak.”