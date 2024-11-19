İstanbul’un metropol ilçelerinden Arnavutköy’de Mahzuni Şerif türkülerine hayat veren ozan Recep TECİRLİ başkanlığında kurulan kısa AR-MAR-DER olan Arnavutköy Kahramanmaraşlılar Derneği, Arnavutköy Belediyesi ile birlikte 22/23/20 Kasım 2024 tarihleri arasında Şehir parkı etkinlik alanında “Arnavutköy’de Kahramanmaraş Günleri” yapacak.

Sunuculuğunu etkinliklerin rekortmen sevilen yüzü Özlem Ören üstlendiği Arnavutköy’de Kahramanmaraş Günlerinde arabesk müziğin babalarından Hakkı Bulut başta olmak üzere Türk Halk Müziğinin sevilen sesleri Aynur Özdemir, Şevket Gürlek, Nurettin Yeşil, Arabali Gülşen, Ahmet Ceren ve ozan Arı sahne alacak. Yüz bin üzeri insanların katılması beklenen etkinlikte Kahramanmaraş Davul Zurna ve Halay ekibi de yer alacak. Ünlü yazar Vehbi Vakkasoğlu başta olmak üzere İlhami Aktaş, İrfan Toprak halkla söyleşi yapacak. Kültür ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ta yedi güzel adamdan şair ve yazarları ile ozanları unutulmadı devasa afişlerde yaşatılacak.

AR-MAR-DER Başkanı Recep Tecirli: Ulaşımı kolay merkezi konumda yer alan Arnavutköy Şehir Parkında yapacak olan Kahramanmaraş Günlerinde yöresel lezzetler bölge halkıyla buluşturulacak, tanıtımı yapılacak. İstanbul Yeni Havalimanı Metrosu Arnavutköy durağı ve Otobüslerin kalkış peronu parkın içerisinde yer almakta. Geniş ücretsiz otopark imkanı bulunan alana bulunduğunuz noktadan “ Arnavutköy Şehir Parkı” olarak navigasyona yazdığınızda kısa sürede Kahramanmaraş Günlerinde olacaksınız. Tüm Kahramanmaraşlıları ve Kahramanmaraş’ı yakından tanımak isteyenleri dolu dolu 3 gün sürecek etkinliğimize bekliyoruz. Sizlerin katılımlarıyla daha muhteşem olacak.