Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireyler için önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenecek kurslarla, özel gereksinimli vatandaşların eğitim ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Kapsayıcı bir anlayışla tasarlanan proje kapsamında; Ebru, Robotik Kodlama, Bilgisayar Kullanımı, Resim ve Terzilik gibi farklı alanlarda kurslar açılacak. Bu kurslar, bireylerin hem sosyalleşmesine katkı sağlayacak hem de yeni yetenekler kazanmalarına imkân tanıyacak. Bu anlamlı proje, Büyükşehir Belediyesinin özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma ve toplumsal uyumlarını artırma yönündeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Başvurular Başladı

Kurslara katılmak isteyen özel gereksinimli bireyler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/11/18/ozel-gereksinimli-kurslari-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi başvuru yapabilecekleri gibi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Engelsiz Yaşam Merkezi’ne şahsen başvurarak da kayıtlarını gerçekleştirebilirler. Başvurular 22 Kasım Cuma gününe kadar devam edecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgiye Büyükşehir Belediyesinin internet adresinden veya 0344 225 71 88 numaralı telefondan ulaşılabilir.