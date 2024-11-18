6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlattığı kapsamlı altyapı çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin çalışma gerçekleştirdiği adreslerden biri de Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi oldu. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen projeyle mahallede deforme olan yaklaşık 1 kilometrelik içmesuyu hattı tamamen yenilirken bunun yanı sıra mahalleye 2 kilometrelik yeni kanalizasyon hattı kazandırılıyor. Toplam 4 Milyon TL’lik yatırımla Dereli’niniçmesuyu ve kanalizasyon hattı uzun yıllar boyunca garanti altına alınacak.Dereli Mahallesi sakinleri ise yapılan çalışmaların mahalleye büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çalışmaların planlanan süre içinde tamamlanmasıyla bölgedeki altyapı sorunlarının tamamen çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

“Uzun Ömürlü Altyapılarla Şehrimizi Yeniden İnşa Ediyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, altyapı hizmetlerinin sürdürülebilir bir şehir yaşamı için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Depremin ardından şehir genelinde kapsamlı bir altyapı seferberliği başlattık. Hem hasar gören altyapıyı yenilemek hem de yeni ihtiyaçları karşılamak için tüm imkân ve kabiliyetimizle sahadayız. Dereli Mahallesi’nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar, bölgedeki vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Afetlere dayanıklı, uzun ömürlü altyapılarla şehrimizi yeniden inşa ediyoruz” ifadelerine yer verildi.