banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Necati Okay, ‘Tüm Park Ve Bahçelerimiz Hemşerilerimizin Hizmetinde’
Pandemi şartlarının normalleşmesiyle tüm park...
Karamanlı Mahallesi’nde İçme Suyu Çalışmaları Devam Ediyor​
Karamanlı Mahallesi’nde İçme Suyu Çalışmaları...
Prof. Yücer’le Yaşlıların Sosyal ve Manevi Bakımı
Prof. Yücer’le Yaşlıların Sosyal ve...
Ekinözü Kesim Tesisi Yükseliyor
Ekinözü Kesim Tesisi Yükseliyor
Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’ etkinlikleri gerçekleştirildi
Göksun’da ‘Hayat boyu öğrenme haftası’...

4 ilde çete operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 27 şüpheliye yönelik 53 adrese baskın yapıldı.

4 ilde çete operasyonu

4 ilde çete operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde, kamuoyunda "Karagümrük çetesi" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Eş zamanlı 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 27 şüpheliye yönelik 53 adrese baskın yapıldı.

11 Haziran 2021 Cuma 09:37
banner459

Kamuoyunda 'Karagümrük Çetesi', 'Nuriş Kardeşler' ya da 'Ergin Kardeşler' olarak bilinen suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda Karagümrük Çetesi, Nuriş Kardeşler ya da Ergin Kardeşler olarak bilinen, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenledi.

Nuri Ergin'in de aralarında bulunduğu 27 kişi hakkında yakalama kararının çıkarılmasının ardından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen 53 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta trafikte kavga, 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ta trafikte kavga, 4 kişi yaralandı
Kahramanmaraş’ta römork 2 otomobile çarpıp duvardan uçtu
Kahramanmaraş’ta römork 2 otomobile çarpıp duvardan uçtu
Kahramanmaraş’ta polis intihar etti
Kahramanmaraş’ta polis intihar etti
Gözünü kırpmadan kocasını ve görümcesini başından vurdu
Gözünü kırpmadan kocasını ve görümcesini başından vurdu
Kahramanmaraş'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Kahramanmaraş'ta devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber