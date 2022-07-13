Elbistan’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kümbet Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesinde Merve Rahime K. (20), idaresindeki 46 VM 121 plakalı otomobil ile ehliyetsiz sürücü Mehmet Emin A. yönetimindeki 46 AFL 705 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada çarpmanın etkisiyle sürücülerle birlikte Rabia K. (58) ve Sırrı K. (35) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.