Gaziantep'te korkutan yangın!

Gaziantep'te, Organize Sanayi Bölgesi'ne yakın bir noktada bulunan 17 katlı otelde yangın çıktı. Otelin bir süredir kullanımda olmadığı öğrenildi. Edinilen son dakika bilgisine göre; yangın itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. 15 itfaiye aracı ile 45 personelin müdahale ettiği yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kısa sürede büyüyen yangın üst kata da sıçradı. İhbar üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde, Adana ve Kahramanmaraş karayolları kavşağında inşa edilen otel, sahiplerinin borçları nedeniyle icralık olmuş ve yabancı bir banka tarafından el konulmuştu. Otel 2017 yılından beri hizmete kapalıydı.