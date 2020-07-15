Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mahçiçek’ten 15 Temmuz mesajı
Mahçiçek’ten 15 Temmuz mesajı
‘15 Temmuz, millet iradesinin yansımasıdır’
‘15 Temmuz, millet iradesinin yansımasıdır’
Dulkadiroğlu’ndan 15 Temmuz Sergisi
Dulkadiroğlu’ndan 15 Temmuz Sergisi
Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan 15 Temmuz mesajı
Kahramanmaraş Valisi Coşkun'dan 15 Temmuz...
Başkan Güngör’den 15 Temmuz mesajı
Başkan Güngör’den 15 Temmuz mesajı

Kahramanmaraş Adıyaman yolunda kaza, 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Adıyaman yolunda kaza, 3 yaralı

Kahramanmaraş Adıyaman yolunda kaza, 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, kamyonetle otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

15 Temmuz 2020 Çarşamba 12:20

Kaza, öğleden sonra Gölbaşı- Kahramanmaraş yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Fırat Alan yönetimindeki 23 AAU 406 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Mirvan Gezer'in kullandığı 31 DM 455 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü ile otomobilde yolcu olan Cemile Doğan yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Fırat Alan ve Cemile Doğan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşAdıyamanKazaYaralıGölbaşı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kars'ta buzağı otlatırken ölümden döndü
Kars'ta buzağı otlatırken ölümden döndü
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı
KPSS kumpası ile ilgili 30 ilde dev operasyon
KPSS kumpası ile ilgili 30 ilde dev operasyon
Kahramanmaraş’ta minibüs devrildi 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta minibüs devrildi 1 ölü, 1 yaralı
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında rekor hapis cezası
Vezneciler'deki terör saldırısı davasında rekor hapis cezası

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber