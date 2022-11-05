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Kahramanmaraş'ta organize suç örgütüne 10 tutuklama!

Kahramanmaraş'ta, organize suç örgütüne yönelik "Yağmacı Kardeşlere Bozgun Operasyonu"nda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütüne 10 tutuklama!

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütüne 10 tutuklama!

Kahramanmaraş'ta, organize suç örgütüne yönelik "Yağmacı Kardeşlere Bozgun Operasyonu"nda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

05 Kasım 2022 Cumartesi 12:37

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "örgüt faaliyetleri çerçevesinde birden fazla kişi tarafından yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "darp", "cebir", "tehdit", "kasten yaralama" ve "şantaj" suçlarına karıştıkları iddiasıyla yakaladığı ve adliyeye sevk ettiği zanlılardan 10’u tutuklandı.

Şüphelilerden 8’i adli kontrol şartıyla biri ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay

Kahramanmaraş'ta organize suç örgütüne yönelik dün operasyon düzenlenmiş, 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde dedektör köpeklerin de desteğiyle yapılan aralamalarda 2 tüfek, 2 kurusıkı tabanca, değişik çaplarda fişek, çok sayıda senet, tapu, sözleşme, dijital materyaller ele geçirilmiş, örgüt faaliyeti çerçevesinde suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen 20 araç muhafaza altına alınmıştı.

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