Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 35°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Arterlerde Trafik Güvenliği Artırılıyor
Arterlerde Trafik Güvenliği Artırılıyor
Açık Hava Etkinlikleri Pazarcık’ta Başladı
Açık Hava Etkinlikleri Pazarcık’ta Başladı
Başkan Okay’dan Malazgirt Zaferi Mesajı
Başkan Okay’dan Malazgirt Zaferi Mesajı
Büyükşehir’den Yeşil Alanlarda Bakım Çalışması
Büyükşehir’den Yeşil Alanlarda Bakım Çalışması
Bakış Mahallesindeki İçme Suyu Hattı Çalışmaları Tamamlandı
Bakış Mahallesindeki İçme Suyu Hattı...

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 1 tır ve 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 08:51
banner459

Alınan bilgiye göre, Göksun- Kahramanmaraş karayolunda A.U. idaresindeki 34 LZ 5829 plakalı otomobil R.Ö. yönetimindeki 38 ACP 232 plakalı tıra arkadan çarptı.

Bu sırada aynı istikamette seyreden M.K'nin kullandığı 35 ND 022 plakalı ve M.E. idaresindeki 46 BC 805 plakalı otomobiller de duramayarak kazaya karıştı.

Zincirleme kazada otomobillerde yolcu konumunda bulunan 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası kazazede bir kız çocuğunun jandarma korucusunun elindeki, kendisine ait muhabbet kuşunu sevdiği görüldü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş-Kayseri Yolunda Zincirleme Kaza:1 Ölü,3 Yaralı
Kahramanmaraş-Kayseri Yolunda Zincirleme Kaza:1 Ölü,3 Yaralı
Kahramanmaraş’ta emniyet müdürünün eşi kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta emniyet müdürünün eşi kaza yaptı: 1 ölü 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta arazi anlaşmazlığı kanlı bitti
Kahramanmaraş’ta arazi anlaşmazlığı kanlı bitti
Kahramanmaraş emniyet müdür yardımcısı Ertuğrul Güler’in tayini çıktı
Kahramanmaraş emniyet müdür yardımcısı Ertuğrul Güler’in tayini çıktı
Kahramanmaraş’ta çocuklara salça dayağı
Kahramanmaraş’ta çocuklara salça dayağı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber