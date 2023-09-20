Kahramanmaraş’ta aile içi cinayet zaman aşımına uğradı

Dulkadiroğlu İlçesi Ballıca Mahallesi Büğlek Caddesi üzerinde 27 yıl önce haklarında kayıp ihbarı olan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla bölgede yapılan kazı çalışmalarında insan kemiklerine rastlanmış, aile içerisinden 7 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden anne, oğlu ve yardım eden bir kişinin tutuklanmıştı.

Tutuklu yargılanan aile üyeleri, olayın üzerinden 20 yıl geçmesi gerekçesiyle zaman aşımına uğrayarak dava düşürüldü.

Davanın düşmesiyle tutuklu olan aile üyelerinin tahliyesine karar verildi.