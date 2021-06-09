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Kahramanmaraş’ta boğularak öldü

Kahramanmaraş‘ın Türkoğlu ilçesinde balık yetiştiriciliği yapılan göletteki tekneyi kıyıya çıkarmak isteyen bir vatandaş boğularak hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ta boğularak öldü

Kahramanmaraş’ta boğularak öldü

Kahramanmaraş‘ın Türkoğlu ilçesinde balık yetiştiriciliği yapılan göletteki tekneyi kıyıya çıkarmak isteyen bir vatandaş boğularak hayatını kaybetti.

09 Haziran 2021 Çarşamba 10:36
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Olay dün akşam saatlerinde Türkoğlu ilçesi Kızıleniş göletinde meydana geldi. Balık yetiştiriciliği yapılan gölet içindeki tekneyi kıyıya çıkarmak üzere yüzerek yaklaşık 25 metre göletin iç kısmına geçtiği esnada boğuldu. Vatandaşın boğulduğunu görenler vatandaşı kıyıya çıkararak ambulansı aradılar. Olay yerine gelen ambulans tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan 40 yaşındaki Fahri Gök burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.(Turkoglu46)

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