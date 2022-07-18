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Kahramanmaraş’ta intihar girişimini polis engelledi

Kahramanmaraş’ta bir apartman inşaatında canına kıymak isteyen genç kadının bu girişimini polis ekipleri önledi.

Kahramanmaraş’ta intihar girişimini polis engelledi

Kahramanmaraş’ta intihar girişimini polis engelledi

Kahramanmaraş’ta bir apartman inşaatında canına kıymak isteyen genç kadının bu girişimini polis ekipleri önledi.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:56
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Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Necmeddin Erbakan Bulvarı üzerinde yer alan bir apartman inşaatının 3. katına çıkan ismi öğrenilemeyen genç kadını fark eden çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye, polis ekipleriyle birlikte sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Genç kadının aşağı atlaması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hava yastıkla önlem aldı.

Polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu aşağı indirilen genç kadının neden intihar etmek istediği bilinmiyor.

Son Güncelleme: 18.07.2022 13:10
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Kahramanmaraş’ta Intihar Girişimini Polis Engelledi
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