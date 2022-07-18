Kahramanmaraş’ta intihar girişimini polis engelledi

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Necmeddin Erbakan Bulvarı üzerinde yer alan bir apartman inşaatının 3. katına çıkan ismi öğrenilemeyen genç kadını fark eden çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye, polis ekipleriyle birlikte sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Genç kadının aşağı atlaması ihtimaline karşı itfaiye ekipleri hava yastıkla önlem aldı.

Polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu aşağı indirilen genç kadının neden intihar etmek istediği bilinmiyor.