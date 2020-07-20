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Kahramanmaraş’ta nehirde boğuldu

Kahramanmaraş'ta serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren Suriyeli 2 kardeşten 1'i boğuldu, diğerini ise çevredekiler kurtardı.

Kahramanmaraş’ta nehirde boğuldu

Kahramanmaraş’ta nehirde boğuldu

Kahramanmaraş'ta serinlemek için Ceyhan Nehri'ne giren Suriyeli 2 kardeşten 1'i boğuldu, diğerini ise çevredekiler kurtardı.

20 Temmuz 2020 Pazartesi 09:38

Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Mahallesi'ndeki tarihi Taş Köprü civarına piknik yapmak üzere gelen Suriyeli Ahmet ve Muhammet Grata, serinlemek için Ceyhan Nehri'ne girdi.

Kardeşlerin akıntıya kapıldığını görenler Muhammet Grata'yı kurtardı, Ahmet Grata ise suda gözden kayboldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı dalgıç ekiplerin çalışmasıyla Ahmet Grata'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Grata'nın cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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