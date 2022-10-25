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Kahramanmaraş
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Kahramanmaraş’ta otomobil yol kenarındaki kayaya çarptı! 7 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle yol kenarındaki kayaya çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta otomobil yol kenarındaki kayaya çarptı! 7 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil yol kenarındaki kayaya çarptı! 7 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücü kontrolünü kaybettiği otomobiliyle yol kenarındaki kayaya çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

25 Ekim 2022 Salı 09:11

Edinilen bilgiye göre, Erol G. idaresindeki 46 EB 553 plakalı otomobiliyle Elbistan’da Göksun ilçesine seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil, arazide bulunan kayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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