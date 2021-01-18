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Mersin'de kan donduran olay

Mersin'de vatandaşlar tarafından uzun süredir beslenen yaklaşık 15 kedinin zehirlendiği iddia edildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürülen kedilerle ilgili mahalleli büyük tepki gösterdi.

Mersin'de kan donduran olay

Mersin'de kan donduran olay

Mersin'de vatandaşlar tarafından uzun süredir beslenen yaklaşık 15 kedinin zehirlendiği iddia edildi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürülen kedilerle ilgili mahalleli büyük tepki gösterdi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 12:37
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde, vatandaşların beslediği yaklaşık 15 kedinin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Mahalleli, kedilerin zehirlenmesine tepki gösterdi.

Yenişehir ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yılbaşı gecesinden sonra yıllardır besledikleri yaklaşık 15 kedinin bir anda ortadan kaybolduğunu fark etti.

Kediler, beslendikleri yere dönmeyince Zeliha Güler (57), çevrede aramaya başladı. Kedileri etraftaki sitelerin görevlilerine soran Güler, aldığı cevaplar karşısında şoke oldu. Kedilerin sokak köşelerinde, bazı evlerin bahçelerinde ölüsünün bulunduğunu öğrenen Güler, hayvanların zehirlendiklerini iddia etti. Güler, büyük üzüntü yaşadı.

'HER SOKAKTA KEDİ ÖLÜSÜ BULUYORUZ'
Yıllardır besledikleri kedilerin zehirlenmesine tepki gösteren Güler, "9 yıldır burada bir firmada aşçı olarak çalışıyorum. Bir hayvansever olarak çöpün kenarından karınlarını doyurmaya çalışan kedileri kendi imkanlarımızla besliyorum. Yılbaşından sonra işe geldiğimde beslediğim bütün kedilerin yok olduğunu gördüm.

Çevrede arama yaptığımızda kedi ölümleri ile karşılaştık. Hala da cansız kedi buluyoruz. Dün bir tanesini gördüm, çöpe atmışlar, üzüntüden bakamadım. Beslemiş olduğum bir anne idi. Çok üzüldüm. 15'e yakın kedimiz kayboldu. Bunu kim yaptıysa Allah'a havale ediyorum. Hangi vicdan buna el verir. Hala yavrularımızın ölüsünü buluyoruz" dedi.

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