Mersin'de yangın

Alınan bilgiye göre, Günyurdu Mahallesi'nde Mehmet Sargun’a ait ev ile depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle narenciye bulunan depoda sandıkların bulunduğu bölüm tamamıyla yanarken, bir traktörde maddi hasar oluştu.

Öte yandan Çağlayan Mahallesi'nde Elmas Yılmaz'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.