Osmaniye’de Feci Kaza: 1 Ölü 5 Yaralı

Kaza, Kadirli-Osmaniye Karayolu Karabacak köyünde meydana geldi. Osmaniye istikametine gitmekte olan Özkan Gül yönetimindeki 46 N 0278 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen N.A. yönetimindeki 34 GBC 670 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki şoför ile birlikte 46 N 0278 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar İtfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Özkan Gül (53) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.